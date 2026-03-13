Expertas defienden la inclusión laboral como motor de "mejora de la competitividad de las empresas"

La Fundación para la Diversidad presentó el Termómetro de la Diversidad España 2025, mostrando que las 1.600 empresas firmantes de la Carta de la Diversidad han alcanzado un 46 por ciento de presencia femenina en sus plantillas, aunque solo un 30 por ciento de mujeres ocupa cargos directivos. Además, estas organizaciones emplean a un 2,5 por ciento de personas con discapacidad, superando el umbral legal del 2 por ciento, y cuentan con un 10 por ciento de trabajadores de nacionalidad no española, cifra que se sitúa por debajo del promedio nacional del 14,2 por ciento. Estos datos fueron difundidos en la jornada ‘Construyendo mercados laborales inclusivos’, organizada en Granada por la Cámara Granada y la Fundación para la Diversidad, según información divulgada por ambas entidades.

Durante la apertura del evento, Inma Martín, presidenta de la comisión de Responsabilidad Social Corporativa de Cámara Granada, señaló que, a pesar de los avances logrados, “las empresas aún tienen retos que vencer”. Según consignó la nota de prensa, Martín subrayó que la inclusión laboral basada en la diversidad y la no discriminación no solo contribuye a una sociedad más igualitaria, sino que también fortalece la competitividad y la capacidad innovadora de las empresas. “Una gestión de las personas centrada en la no discriminación y la diversidad, en la inclusión, no sólo hace una sociedad más justa sino que hace a los equipos más ricos, más innovadores y contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas”, expresó en la inauguración, recogió la nota institucional.

Teresa Viejo, periodista, escritora y presidenta de la Fundación Biodiversidad, coincidió en el diagnóstico de Martín y declaró que existen suficientes datos que demuestran el impacto económico positivo de la diversidad en los resultados empresariales. “A estas alturas de políticas de diversidad y acciones a favor de la equidad y la inclusión ya tenemos suficiente evidencia científica con datos como para valorar que eso impacta en la cuenta de resultados. Las empresas que son diversas, que entienden la diversidad de sus clientes, tienen mejores beneficios económicos”, afirmó, según difundió el comunicado de las entidades organizadoras. Viejo opinó que en España existe un conocimiento generalizado del marco legal en materia de diversidad, pero advirtió que el reto consiste en trasladarlo a la realidad diaria de todas las organizaciones. “Eso tiene que capilarizarse en todas las organizaciones, y ahí tenemos, en realidad, todas las empresas, una gran brecha”, sostuvo. A este respecto, destacó la importancia de una labor pedagógica que facilite una verdadera apertura a la diversidad “sin juicio, sin confrontación, sin oposición”.

Encarnación González, concejala de Educación, Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Granada, aportó al evento la visión de las políticas municipales orientadas a responder a las necesidades de una sociedad plural. Destacó el trabajo realizado desde la concejalía para prestar apoyo a colectivos vulnerables, ofreciendo oportunidades de formación y reinserción laboral a personas en situación de desempleo de larga duración, migrantes y mujeres víctimas de violencia de género, entre otros grupos. Según relató la representante municipal, la finalidad es ofrecer a estos colectivos una “segunda oportunidad para cualificarse y recualificarse” y favorecer así su reingreso al mercado de trabajo.

La jornada fue concebida por Cámara Granada y Fundación para la Diversidad no sólo para abordar la base teórica y normativa de la inclusión laboral, sino también para poner en valor prácticas ejemplares en organizaciones de diferentes dimensiones y sectores. Durante la mesa redonda se presentaron las experiencias de grandes compañías, pymes e instituciones que han implementado políticas inclusivas tanto en la gestión interna de sus equipos como en la relación con sus clientes. Entre las entidades participantes estuvieron Lidl Supermercados, Cetursa Sierra Nevada, DeLuna Group, T-Systems Iberia y el propio Ayuntamiento de Granada, según informaron los organizadores.

El medio centenar de representantes de empresas y organizaciones sociales presentes aprovechó la ocasión para conocer de primera mano resultados, barreras y estrategias asociadas a la gestión de equipos diversos. De acuerdo con la información proporcionada por Cámara Granada y la Fundación para la Diversidad, uno de los retos más señalados sigue siendo el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo, así como el aumento del porcentaje de empleados extranjeros, que en las empresas firmantes de la Carta de la Diversidad está aún por debajo de la media nacional.

Según detalló Sonia Río, directora de la Fundación para la Diversidad, el Termómetro de la Diversidad España 2025 ofrece una radiografía actualizada sobre la composición de las plantillas y las políticas inclusivas en empresas comprometidas con la diversidad, permitiendo visualizar avances y campos de mejora. Los datos recabados permiten comparar el cumplimiento normativo con el grado de desarrollo real de la diversidad, la equidad y la inclusión en diferentes sectores y nichos empresariales.

El evento enfatizó que la apuesta por entornos laborales basados en la pluralidad y la equidad no solo potencia la innovación y la creatividad en los equipos, sino que está directamente relacionada con mejores resultados económicos para las compañías. Las intervenciones destacaron la importancia de que las políticas inclusivas trasciendan el mero cumplimiento legal y se conviertan en una práctica extendida y consciente en todos los niveles organizativos.

El medio organizador de la jornada resaltó que una gestión adecuada de la diversidad incluye la adopción de políticas de no discriminación y la atención específica a colectivos tradicionalmente excluidos del mercado laboral. Se pusieron de manifiesto distintas iniciativas orientadas a mejorar la cualificación y la empleabilidad de estos grupos, lo que refuerza el compromiso social y empresarial con una integración laboral plena.

A lo largo de la jornada, los diferentes expertos y responsables institucionales coincidieron en la necesidad de continuar sensibilizando a las empresas acerca de los beneficios concretos que implica abrirse a la diversidad, al mismo tiempo que remarcaron los desafíos todavía existentes para lograr una inclusión total en los entornos laborales de Granada y del conjunto de España, según publicaron Cámara Granada y la Fundación para la Diversidad.