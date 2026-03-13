El Papa recibe a los representantes de una red solidaria mundial de hospitales pediátricos

La audiencia en el Vaticano incluyó una demostración de la plataforma tecnológica de telemedicina que permitió la conexión en tiempo real entre el Vaticano y un centro asistencial en Argentina. Según consignó Teladoc Health en un comunicado citado por varios medios, el sistema facilita la colaboración de especialistas pediátricos de referencia con hospitales situados a miles de kilómetros, muchos de ellos en regiones con acceso limitado a servicios sanitarios avanzados. En la presentación al Papa León XIV, los directivos explicaron los progresos del proyecto, cuyo objetivo principal es mejorar la atención materno-infantil en áreas de África y Latinoamérica mediante la integración de equipos médicos locales e internacionales.

Tal como reportó la empresa Teladoc Health, la iniciativa parte desde Barcelona, sede de su laboratorio de innovación, y agrupa hospitales y profesionales sanitarios de diferentes continentes. La plataforma organizada por Teladoc Health y la fundación Patrons of the World's Children Hospital busca fortalecer los servicios pediátricos en contextos con pocos recursos. La audiencia celebrada en el Vaticano contó con la presencia de Fabrizio Arengi Bentivoglio, presidente de la fundación Patrons of the World's Children Hospital, y Carlos Nueno, presidente de Teladoc Health Internacional. Ambos describieron cómo el sistema puede reforzar la asistencia médica en países en vías de desarrollo a través de la telemedicina y el trabajo colaborativo entre instituciones sanitarias.

De acuerdo con la información, la tecnología desarrollada permite establecer conexiones remotas entre hospitales y especialistas. Esto facilita la resolución de casos de alta complejidad clínica y la transmisión de conocimientos médicos avanzados a lugares donde no existen especialistas en determinadas áreas pediátricas. El proceso combina la atención presencial en los centros locales con el apoyo virtual de expertos ubicados en hospitales materno-infantiles de prestigio internacional. Uno de los hospitales de referencia que ya utiliza esta tecnología es el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que ha colaborado con distintas instalaciones médicas en Latinoamérica y se prepara para incorporar también hospitales de Sierra Leona.

Según detalló Teladoc Health, la creación de estos centros híbridos de atención forma parte de una modalidad de telemedicina que ya ha sido probada en países de Europa, América y Asia Pacífico. El sistema se apoya en software y equipo médico específico desarrollado por la propia empresa, lo que permite adaptarse a las necesidades tecnológicas y sanitarias de los diferentes países involucrados.

Durante el encuentro con el Papa, los responsables de la red presentaron una demostración práctica que evidenció cómo un pediatra puede participar en un diagnóstico o tratamiento desde otro continente, ofreciendo apoyo experto a colegas en terreno y optimizando recursos médicos. La plataforma busca no sólo mejorar la atención de pacientes en situación vulnerable, sino también potenciar la formación y actualización del personal sanitario en lugares donde la brecha formativa es mayor.

El medio Teladoc Health comunicó que la cooperación entre Patrons of the World's Children Hospital y su hub de innovación en Barcelona constituye un eje estratégico para la ampliación global de la red de hospitales conectados. La intención es facilitar la llegada de la tecnología de telemedicina allí donde la infraestructura física resulta insuficiente, ampliando la posibilidad de atención médica de calidad en pediatría y pacientes materno-infantiles de distintas regiones.

A través de esta red, los hospitales participantes pueden transferir experiencias, protocolos de actuación y recursos didácticos mediante la intermediación digital, sin necesidad de desplazar físicamente a los expertos. Teladoc Health destacó que esta solución ya ha atendido pacientes en América Latina y prevé su extensión hacia países africanos en próximas etapas.

El proyecto, que continúa sumando hospitales en todo el mundo, apuesta por la combinación entre atención médica local y conocimiento global, aportando soluciones mediante la interconexión entre profesionales y tecnología de última generación, tal como ha subrayado la compañía en sus comunicados sobre el alcance y las perspectivas de la iniciativa presentada ante el líder de la Iglesia católica.