El expresidente Ali Bongo promete no volver a presentarse a unas elecciones en Gabón

El expresiente de Gabón Ali Bongo ha prometido que no volverá a presentarse a unas elecciones para obtener un cargo público, después de ser derrocado en un golpe de Estado militar en agosto de 2023, poniendo fin a un mandato que inició en 2009 al suceder a su padre y expresidente, Omar Bongo.

"No buscaré un nuevo mandato nacional", ha dicho durante un discurso con motivo del aniversario del nacimiento del Partido Democrático Gabonés (PDG), fundado por su padre --quien fue presidente entre 1967 y 2009, cuando falleció--, según ha recogido el portal gabonés de noticias Gabon Media Time.

Así, ha destacado que esta decisión está "cuidadosamente meditada" y que es "irreversible", ante las especulaciones sobre la posibilidad de que pudiera intentar volver a dirigir el país. "Mi momento ya no es de conquistas personales. Mi momento es el de la transmisión", ha explicado.

Bongo ha rechazado sin embargo abandonar el liderazgo del PDG y ha dicho que las decisiones adoptadas desde marzo de 2024, cuando fue apartado de la formación, son "nulas", en medio de la profunda crisis en el partido a raíz de la asonada y sus posteriores varapalos en las elecciones convocadas en el país africano.

El expresidente fue liberado en mayo de 2025 por las autoridades gabonesas, según confirmó la Presidencia de Angola, que confirmó entonces que el exmandatario y su familia habían llegado al país africano tras un proceso de mediación con el nuevo mandatario de Gabón, Brice Oligui Nguema, quien encabezó el citado golpe de 2023.

Bongo fue derrocado en un golpe encabezado por Nguema, quien instauró el Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI), nombre oficial de la junta militar puesta en pie tras la asonada. Los golpistas denunciaron unos "falsos" resultados de las elecciones celebradas días antes, en las que el entonces mandatario recabó el 64,27 por ciento de los votos, por el 30,77 por ciento de su principal rival, Albert Ondo Ossa.

