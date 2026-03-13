El CEO de Adobe dejará el cargo tras 18 años ante la nueva era protagonizada por la IA

Durante el primer trimestre fiscal comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Adobe alcanzó un beneficio neto de 1.889 millones de dólares (1.638 millones de euros), lo que representa un incremento del 4,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, la multinacional estadounidense registró ingresos récord de 6.398 millones de dólares (5.547 millones de euros), un 12% por encima del ejercicio anterior, con especial crecimiento en las suscripciones, que aumentaron un 13%, alcanzando 6.918 millones de dólares (5.997 millones de euros). Según informó la propia empresa, estos resultados han marcado el contexto en el que Shantanu Narayen, consejero delegado de Adobe, anunció su decisión de dejar la dirección tras 18 años al frente.

El medio que dio a conocer la noticia detalló que Narayen comunicó a la junta directiva su intención de abandonar el cargo de CEO una vez que Adobe haya seleccionado a su sucesor. En su declaración oficial, el ejecutivo afirmó: “He informado a la junta directiva de mi decisión de dejar mi cargo como CEO de Adobe después de más de 18 años en el puesto”. Narayen explicó que seguirá vinculado a la compañía como presidente de la junta directiva y se comprometerá a acompañar y apoyar al próximo consejero delegado durante el periodo de transición.

En sus declaraciones, recogidas por la publicación, Narayen enfatizó que su salida “de ningún modo es un adiós” y remarcó el potencial que representa la nueva etapa que atraviesa Adobe, caracterizada por el protagonismo de la inteligencia artificial en la industria y la transformación de los flujos de trabajo y los modelos creativos. El directivo expresó: “La próxima era de la creatividad se está escribiendo ahora mismo, moldeada por la IA, por nuevos flujos de trabajo y por formas de expresión completamente nuevas”. Además, recalcó su compromiso con el futuro de la empresa: “Me aseguraré de preparar a Adobe para su próxima década de grandeza (...) La oportunidad que tenemos ante nosotros es extraordinaria”.

De acuerdo con la información publicada, el anuncio sobre la sucesión coincidió con el desempeño bursátil de la firma. Las acciones de Adobe cerraron la jornada del jueves con una baja del 1,43% y, antes de la apertura de Wall Street, se anticipaba un descenso adicional del 8%. En lo que va de año, la capitalización de Adobe acumuló una reducción del 19%, situando el precio de sus títulos actual por debajo de la mitad de su valor hace dos años.

Durante su mandato, Narayen condujo a Adobe en una transición significativa, pasando del software empaquetado a los servicios basados en suscripción y transformando el modelo de negocio de la multinacional. Según reportó la empresa, esa estrategia facilitó a Adobe mantener un liderazgo en el sector del software creativo y adaptarse a los cambios tecnológicos del mercado. El ejecutivo atribuyó parte del reciente éxito de la compañía a su misión de “Empoderar a Todos para Crear”, concepto que, en su visión, adquiere una mayor dimensión en la era de la inteligencia artificial.

La compañía informó que el proceso de búsqueda de un nuevo consejero delegado iniciará inmediatamente, y Narayen se involucrará en la identificación del candidato idóneo. Tal como consignó la empresa, el objetivo radica en asegurar una transición ordenada y preservar la estabilidad operativa en momentos en que la industria tecnológica enfrenta transformaciones aceleradas.

En el plano financiero, Adobe destacó que el segmento de las suscripciones representó casi la totalidad de los ingresos del trimestre, consolidándose como el principal motor de crecimiento. El incremento de las suscripciones coincide con la tendencia sostenida hacia soluciones digitales y el uso de nuevas herramientas potenciadas por inteligencia artificial, que continúan modificando los hábitos de los usuarios y las exigencias del mercado. Según publicó la compañía, esta dinámica ha fortalecido la capacidad de Adobe para invertir en innovación y ampliar su portafolio de productos y servicios.

La respuesta del mercado a la noticia de la sucesión y a los resultados financieros pone de relieve la volatilidad que caracteriza actualmente al sector tecnológico, donde factores como la adopción de la inteligencia artificial y los nuevos modelos de negocio están redefiniendo la estructura organizacional y los perfiles de liderazgo. A lo largo de su trayectoria, según recuerda la compañía, Narayen impulsó adquisiciones estratégicas y lideró iniciativas que expandieron la presencia global de Adobe, consolidando su papel como referente en software de diseño y creatividad digital.

Con la transición de liderazgo, Adobe se prepara para afrontar nuevos desafíos y oportunidades en una industria marcada por el avance de la inteligencia artificial y la exigencia de innovación continua. El consejo directivo y el propio Narayen subrayaron la importancia de estar preparados para esta nueva fase, reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo tecnológico y la creación de herramientas que respondan a la evolución de la creatividad en todo el mundo.