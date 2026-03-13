Agencias

EEUU confirma la muerte de cuatro de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este viernes la muerte de al menos cuatro de los seis ocupantes del avión cisterna estadounidense que se estrelló el jueves en Irak, si bien ha reiterado que el siniestro "no se debió" a disparos contra el aparato.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha apuntado que "cuatro de los seis tripulantes a bordo han fallecido, mientras continúan las labores de rescate", después de que el avión KC-135 se estrellara n el oeste de Irak el 12 de marzo.

"Se están investigando las circunstancias del incidente. Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales, donde ha declinado identificar a los fallecidos hasta que no sean notificadas sus familias.

Horas antes, la Resistencia Islámica en Irak, que integra a milicias proiraníes de Irak, aseguró haber derribado este avión cisterna y haber alcanzado un segundo, después de que Washington confirmara la "pérdida" de una aeronave de este tipo en el oeste de Irak.

Durante los últimos días, diversas milicias proiraníes de Irak han lanzado ataques contra instalaciones o intereses de Estados Unidos en el país como parte de su respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos, según datos publicados por las autoridades del país asiático.

