Diputación comparte su experiencia en políticas de cuidados en Montevideo, ante la Red de Mercociudades

Una delegación del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), encabezada por la diputada de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, María Encarnación Fuentes, participa en Montevideo (Uruguay) en diversos actos con motivo de la Reunión de Coordinación Anual de Mercociudades, una de las redes de gobiernos locales más importante de América Latina.

En el marco de este encuentro, se ha celebrado un seminario internacional sobre cuidados, organizado con el apoyo de Famsi, una de cuyas vicepresidencias ostenta la institución provincial. La delegación de la Diputación participó el martes en el 'Taller internacional sobre ciudades y comunidades que cuidan', donde aportó la experiencia y la trayectoria de la institución en el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de los cuidados, informa en una nota de prensa.

Se trata de una línea de trabajo consolidada durante décadas, a partir del trabajo conjunto con los municipios y del conocimiento acumulado por los profesionales de la institución provincial en materia de atención social y dependencia. Durante su estancia en Montevideo, el equipo de Cohesión Social e Igualdad ha mantenido también una reunión con el embajador de España en Uruguay, Javier Salido, en la que participó Óscar Muñoz, de la Oficina Técnica de Cooperación Española (OCE) en Uruguay.

En esta reunión se intercambiaron impresiones y posibles líneas de trabajo en materia de cuidados, coincidiendo en la importancia de reforzar las alianzas en este ámbito, dado el interés común y la consideración de los cuidados como una línea estratégica de trabajo para el Gobierno de España.

Posteriormente, la delegación visitó el Centro de Formación (CIF) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Montevideo, donde se desarrollan numerosas acciones formativas relacionadas con los cuidados, dirigidas tanto a personal de la administración como a personas cuidadoras, con el objetivo de facilitar la certificación de competencias profesionales en este ámbito.

A lo largo de la jornada del miércoles, la delegación participó igualmente en el encuentro de las distintas unidades temáticas de Desarrollo Social de Mercociudades. Todas estas actividades se enmarcan en el convenio específico entre Famsi y Mercociudades 'Ciudades y comunidades que cuidan' , financiado por la Diputación de Sevilla y orientado a reforzar la cooperación con ciudades de América Latina en materia de políticas públicas de cuidados.

La línea de trabajo en cuidados, desarrollada desde una perspectiva territorial, constituye uno de los ejes estratégicos para Famsi, entidad que forma parte de la Alianza Global de los Cuidados, al igual que la Diputación de Sevilla.

El impulso para esta presencia internacional de la Diputación de Sevilla tiene su origen en junio de 2025, con la organización del I Pabellón de los Cuidados en la Casa de la Provincia, promovido junto a la Alianza Global de los Cuidados y Famsi, durante la Conferencia de Financiación de Naciones Unidas y el VI Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, que se celebró en la ciudad de Sevilla.

Además de la diputada María Encarnación Fuentes, integran la delegación sevillana la jefa de Servicio de Igualdad del Área de Cohesión Social e Igualdad, Eva María Morilla; el coordinador de Atención a la Dependencia, Miguel Ángel Jiménez; y la técnica del Área de programas de Famsi, Luisa Iglesias.