De la (celebrada) expulsión de Álex Ghita, a unas tensas nominaciones. Lo mejor de la última gala de 'Supervivientes'

Toni Elías y Álex Ghita sorprendieron al presentador Jorge Javier Vázquez solicitando su propia expulsión durante la segunda gala de 'Supervivientes', afirmando que no contaban con fuerzas para continuar en la competencia. Según relató el medio de comunicación, Álex Ghita, quien además enfrentó situaciones de conflicto con sus compañeros y fue sorprendido robando una lata y consumiendo un coco sin autorización del grupo, finalmente resultó el primer expulsado para satisfacción de buena parte de los otros concursantes, que celebraron su salida con aplausos y risas. El desenlace, decidido a través del voto del público, adquirió un giro inesperado cuando Álex descubrió que debía trasladarse a 'Playa Destino' junto a Borja y Darío, en lugar de regresar a España, lo que generó una reacción de descontento y dejó la duda sobre su continuidad en el programa, tal como publicó el medio.

La gala se desarrolló en un clima de tensión marcado por múltiples discusiones entre los concursantes, según reportó el medio citado. El martes anterior, José Manuel Soto había conseguido permanecer en la isla al salvarse ante la nominación, lo que dejó a Álex Ghita, Toni Elías y Marisa Jara a la espera de la decisión del público. Marisa Jara, quien había requerido evacuación de urgencia por un fuerte dolor abdominal al principio de la semana, se mostró recuperada y volvió a estar en la cuerda floja junto a sus compañeros.

De acuerdo con la crónica del medio, Álex Ghita justificó su petición de expulsión argumentando un estado de debilidad tanto física como mental, enfatizando: “Me encuentro muy débil y sin fuerzas. El cuerpo y mi mente ahora están en el suelo.” Luego de ser expulsado y transportado en la barca a su nuevo destino, manifestó descontento por no ser dirigido al hotel y expresó su deseo de abandonar completamente el concurso: “No me quiero quedar aquí, lo digo de corazón. Os dije que si no estaba expulsado abandonaría el concurso. No me voy a bajar en esta isla ¡Que me llevéis al hotel! ¿Qué es esta broma?”, según consignó la publicación.

Tras la expulsión de Ghita, el programa avanzó hacia la prueba de localización, en la que el equipo 'Playa Victoria' obtuvo la victoria sobre 'Playa Derrota'. Como resultado, Ivonne Reyes y Aratz Lakunza se convirtieron en líderes de sus respectivos grupos, lo que les otorgó inmunidad y el derecho de nominar directamente a un concursante. La edición continuó con la clásica ronda de nominaciones. En 'Playa Victoria', Gerard Arias, Teresa Seco, Almudena y Álex de la Croix eligieron a Toni Elías como nominado principal, aludiendo a la desmotivación del motociclista para permanecer en los Cayos Cochinos. Por su parte, Alvar, Alberto Ávila y Paola Olmedo indicaron a Almudena, mientras que Toni Elías señaló a Teresa Seco. Finalmente, resultó nominado Toni Elías. La líder Ivonne Reyes decidió nominar a Almudena con el argumento de que es nueva en el grupo y probablemente no se marcharía en esa instancia.

En el grupo de 'Playa Derrota', los votos se concentraron en Marisa Jara, nominada por Ingrid Betancor, Jaime Astrain y Alba Paul. Durante la gala, se produjo un cruce de acusaciones entre Marisa y Jaime Astrain, cuando la modelo señaló al deportista de ser “falso” y de desempeñar un papel cada vez que percibe una cámara, recordándole la Pasarela Cibeles. Marisa votó en contra de Jaime, mientras que Claudia Chacón optó por José Manuel Soto, quien a su vez devolvió el voto a la participante de 'La isla de las tentaciones', remarcando el recelo entre ambos. Gabriela Guillén nominó a Maica, y la exgran hermana votó a Jaime Astrain.

El líder del grupo, Aratz Lakunza, optó por nominar de forma directa a Claudia Chacón, decisión que levantó una fuerte reacción de disgusto por parte de la nominada. “Me parece feísimo después de todo lo que hemos hablado, eres un falso. Me parece feo y muy rastrero. Siempre elegís a quién hace mejor una prueba, pero yo me guío más por con quién tengo más o a quién más quiero”, recriminó Chacón, según relató la crónica del medio de comunicación.

De esta manera, la primera expulsión de la temporada tuvo como protagonistas tanto a la audiencia, que respondió a las peticiones de los propios concursantes, como a la organización, que intervino ante reiterados incumplimientos de las normas. La dinámica interna del grupo se mostró especialmente alterada, registrando varias discusiones intensas y estrategias de nominación basadas en alianzas y rencillas personales. Tanto el clima tenso como las reacciones inesperadas de los participantes marcaron el desarrollo de esta segunda gala, dejando en el aire la continuidad de los concursantes en 'Playa Destino' y preparando el escenario para una próxima gala con una lista de nominados formada por Almudena, Toni Elías, Marisa y Claudia Chacón, quienes se enfrentarán a la decisión del público en la siguiente ronda de expulsión.