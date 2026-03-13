Crónica del Barça - Hapoel IBI Tel Aviv, 75-80

Los últimos minutos del encuentro en el Palau Blaugrana estuvieron marcados por una revisión arbitral inusual, que generó desconcierto en el banquillo local y concluyó con la pizarra de Xavi Pascual sobre el suelo, reflejando la tensión y frustración del conjunto azulgrana. Según publicó la prensa deportiva, el Barça sufrió otra derrota en la Euroliga al caer por 75-80 frente al Hapoel IBI Tel Aviv, complicando significativamente sus perspectivas de acceder a los playoffs y profundizando una secuencia negativa, con solo una victoria en los últimos siete partidos.

De acuerdo con la crónica divulgada por los medios, el equipo dirigido por Xavi Pascual se presentó al partido con bajas sensibles, sumando a la ausencia de larga duración de Nico Laprovittola la inesperada de Tornike Shengelia por molestias en el sóleo de la pierna derecha. Estas ausencias redujeron aún más las opciones tácticas y limitaron el juego interior azulgrana ante un rival que supo imponerse bajo los tableros. Al mismo tiempo, la falta de acierto en el tiro exterior afectó de manera notoria al Barça, que concretó solo cuatro triples sobre veintiún intentos. Las decisiones arbitrales, la ausencia de público por motivos de seguridad en la visita del conjunto israelí y la falta de conexión en el juego incrementaron la dificultad de la remontada azulgrana, acumulando elementos en contra en una noche determinante para el futuro del club en la competición continental.

La aportación ofensiva del Barça quedó limitada a pocos nombres. Kevin Punter, que inició el encuentro con un fuerte golpe en una entrada a canasta y falló dos lanzamientos decisivos en los instantes finales, lideró al equipo con 17 puntos. Tomas Satoransky asumió un papel protagonista con más de 30 minutos en pista y mantuvo al conjunto local en la pelea durante algunos tramos. Will Clyburn destacó en la anotación, llegando a 15 puntos, aunque sus intentos desde el perímetro no obtuvieron resultado. Miles Norris y Myles Cale se consolidaron en labores defensivas en el arranque, permitiendo al Barça dominar el marcador en el primer cuarto con un parcial de 26-19, según reportó el medio.

El enfrentamiento comenzó con los catalanes mostrando fortaleza, gracias a una defensa aplicada y el control del rebote. Sin embargo, la situación cambió cuando Daniel Oturu, del Hapoel, se hizo presente en la pintura y contribuyó de manera significativa con 22 puntos, empujando un parcial de 0-10 de los visitantes al inicio del segundo cuarto. Elijah Bryant añadió 21 puntos para los israelíes, mientras que la segunda unidad del Barça, con Willy Hernangómez, no logró revitalizar la rotación interior. El primer tiempo finalizó con el marcador en contra para los azulgranas, 40-46, resultado reflejado en los registros divulgados por los portales informativos.

Tras el descanso, las dificultades se acentuaron para el equipo local. Kevin Punter intentó recuperar terreno en ataque, pero la ventaja de los dirigidos por Dimitrios Itoudis se mantuvo por encima de los diez puntos, llegando a un 54-64 avanzado el tercer cuarto, de acuerdo con los datos consignados por la prensa deportiva. La necesidad de gestionar las faltas de Jan Vesely limitó todavía más la capacidad de los barcelonistas para ofrecer resistencia en la pintura. Los locales mejoraron en defensa, pero no tuvieron continuidad ni acierto en ataque para capitalizar la reacción.

Al inicio del último cuarto, los blaugranas pasaron por momentos de urgencia, con lanzamientos triples precipitados y poca claridad ofensiva. Según la fuente original, a pesar del esfuerzo individual de Satoransky, que acercó al Barça hasta el 67-73, la respuesta del Hapoel y una decisión arbitral revisada redujeron el margen para un posible desenlace favorable a los catalanes. El ambiente también jugó un papel determinante, dado que el encuentro se disputó a puerta cerrada por razones de seguridad vinculadas a la visita del club israelí, lo que restó presión y soporte habitual al conjunto local en el Palau.

El balance de la plantilla barcelonista mostró a Satoransky con 11 puntos, Norris con 10, Marcos con 3, Cale con 5, Brizuela con 5, Hernangómez con 4 y Vesely con 5. Otros jugadores como Fall, Parra y Keita no sumaron anotaciones. El rival presentó como figuras máximas a Oturu y Bryant, acompañados por Micic, Malcolm, Jones, Blakeney, Edwards, Odiase y Randolph. Los parciales del encuentro detallados por los medios fueron 26-19, 14-27, 21-20 y 14-14, reflejando la incapacidad del Barça de aprovechar sus momentos de dominio.

Sin margen de error para la clasificación, el registro del Barça en la competición se ubicó en 17 victorias y 14 derrotas, manteniéndose entre los puestos de riesgo para los playoffs. La cuarta derrota consecutiva en la Euroliga intensificó el contexto de presión y obligó al cuerpo técnico a buscar soluciones en medio de un calendario exigente y una plantilla condicionada por las bajas y la falta de regularidad ofensiva, según detalló la prensa deportiva. Los árbitros Mogulkoc, Sukys y Vyklicky dirigieron el encuentro sin expulsados destacados.

El partido en el Palau, desprovisto de su habitual presencia de público, sumó un nuevo episodio a la difícil temporada europea del Barça, que enfrenta ahora la necesidad de revertir la tendencia en los próximos compromisos de la Euroliga para mantener abiertas las opciones de acceder a la siguiente fase, tal como informó el medio.