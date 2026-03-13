Caracas rechaza las acciones "ilegales" de Guyana en "aguas no delimitadas" tras anuncio sobre exploraciones

El señalamiento de que tanto Venezuela como Guyana han reconocido públicamente la existencia de una extensa franja marítima cuya delimitación aún está pendiente resalta la complejidad de la disputa territorial entre ambas naciones. Según consignó el Ministerio de Exteriores venezolano, este reconocimiento bilateral incluye la declaración conjunta de cancilleres fechada el 30 de septiembre de 2011. De acuerdo con la información recuperada por la agencia Europa Press, la controversia adquiere un nuevo matiz tras el anuncio de Georgetown de realizar exploraciones en una zona que Venezuela considera aún no delimitada.

Según informó Europa Press, Caracas expresó su rechazo a las recientes acciones anunciadas por el gobierno guyanés, calificándolas como “ilegales” y “unilaterales”. Estas actividades consisten en la exploración de recursos naturales en aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados de lo que Guyana denomina su zona económica exclusiva. El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, explicó que tales iniciativas buscan desvirtuar los derechos de Venezuela sobre las áreas que continúan sometidas a controversia y representan una “usurpación” de espacios marítimos. Además, señaló que esta conducta se suma al desconocimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento internacional que regula la disputa por el espacio terrestre de la Guayana Esequiba.

La postura del ejecutivo venezolano, detallada por Europa Press, subrayó que en conformidad con los principios del Derecho Internacional y del derecho del mar, la delimitación de espacios marítimos adyacentes solo puede concretarse mediante pacto entre las naciones involucradas y no puede adoptarse de manera unilateral. Según reportó el medio, el mismo comunicado ministerial advirtió que cualquier abordaje individual respecto a la exploración, prospección o disposición de recursos naturales en el área en disputa se considera un acto sin sustento jurídico. Además, Venezuela sostuvo que tales movimientos también violan los principios de buena fe, cooperación y buena vecindad sobre los que se rigen las relaciones entre Estados.

El gobierno de Caracas manifestó que no permitirá que Guyana asuma la titularidad de la zona marítima sin delimitar, ni que extraiga recursos u organice operaciones que puedan suponer daños ambientales o crear derechos de navegación comercial, civil o militar en el área. Europa Press recogió las declaraciones en las que Yván Gil argumentó que no tolerarán que Guyana “se atreva ilícitamente a usufructuar los recursos existentes en esa región”.

El medio Europa Press también reseñó que ya el pasado miércoles la cartera de Exteriores venezolana había solicitado a Guyana abstenerse de toda acción unilateral que pudiera afectar los principios del derecho consuetudinario internacional, fundamentales en las relaciones entre países con costas ribereñas. El llamado del gobierno venezolano buscó evitar actos que pudieran intensificar la disputa o generar conflictos adicionales en la región.

Guyana, por su parte, fundamentó públicamente que las exploraciones intentan recabar información de un área marítima específica, planteando así una divergencia directa con la visión venezolana sobre el estatus jurídico de esas aguas. La confrontación se enmarca en el contexto del histórico litigio sobre la Guayana Esequiba, región cuya delimitación territorial aún permanece sin resolución definitiva entre ambos países.

En el comunicado difundido y citado por Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Venezuela sostuvo que la situación constituye una ruptura del Derecho Internacional y exhortó a todas las partes a evitar la implementación de nuevas medidas unilaterales que pudieran agravar el contexto de la región. La insistencia de Venezuela gira en torno a la necesidad de retomar la vía del acuerdo para toda actuación sobre espacios marítimos pendientes de delimitación.

El gobierno venezolano considera que este tipo de acciones unilaterales pueden abrir la puerta a daños ambientales e impactos regionales, además de poner en entredicho los procesos negociadores existentes. Caracas reiteró la vigencia de los compromisos previos y de los acuerdos diplomáticos suscritos hasta la fecha, al tiempo que subrayó la importancia de respetar los marcos normativos internacionales aplicables a estas controversias en materia de límites marítimos y recursos naturales.

El caso se inscribe en una larga lista de desacuerdos fronterizos entre Venezuela y Guyana, complicados por la riqueza de recursos presentes en la Guayana Esequiba y las áreas marítimas adyacentes. Las autoridades venezolanas señalan que la unilateralidad en las prospecciones y exploraciones pretendidas por Guyana constituye, a su juicio, una transgresión de los compromisos legales asumidos por ambos Estados y una amenaza a la estabilidad diplomática en la cuenca del Caribe y el Atlántico Sur, una región que permanece vigilante ante acciones que puedan modificar la situación jurídica y geopolítica vigente.