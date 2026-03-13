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Australia se convierte en la primera selección clasificada para el Mundial Femenino de Brasil 2027

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La selección de fútbol de Australia se ha convertido en el primer país no anfitrión ya clasificado para la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se disputará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027 y supondrá para las 'Matildas' su novena participación consecutiva en dicho torneo.

Gracias a su triunfo de este viernes por 2-1 frente a la selección de Corea del Norte en los cuartos de final de la Copa Asiática Femenina, con goles de Alanna Kennedy y de Sam Kerr, el combinado australiano accedió a las semifinales de ese certamen y además selló su billete mundialista.

En el anterior Mundial, celebrado precisamente en Australia --y en Nueva Zelanda-- en 2023, las 'Matildas' terminaron en la cuarta posición, tras haber perdido su semifinal por 1-3 contra Inglaterra y luego caer también por 2-0 ante Suecia en la final por el 'bronce'.

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