Agencias

Al menos seis muertos en un ataque con misiles en el centro de Irán

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Al menos seis personas han muerto en las últimas horas a causa de un ataque con misiles contra una localidad en la provincia iraní de Markazi, en el centro del país, en medio del conflicto desatado hace trece días desde que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, donde ya han fallecido más de 1.200 personas.

El ataque ha tenido lugar en la aldea de Jeir Abad, dejando asimismo siete heridos, según indica la agencia de noticias iraní Fars, que lo atribuye al "enemigo estadounidense-sionista".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

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