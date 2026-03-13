Afganistán acusa a Pakistán de matar a cuatro personas en un bombardeo contra Kabul

La acción militar dirigida contra instalaciones civiles en el distrito 21 de Kabul provocó la muerte de cuatro personas y dejó quince heridas, incluidas mujeres y niños. Según consignó el medio Europa Press, estos hechos se produjeron durante un bombardeo que, de acuerdo con las autoridades afganas, fue ejecutado por Pakistán. El portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, comunicó en redes sociales que las viviendas atacadas albergaban a civiles y atribuyó el ataque al régimen paquistaní, señalando que este tipo de acciones no es un caso aislado, ya que también se han denunciado episodios similares en Kandahar, Paktia y Paktika.

La escalada de violencia responde a una dinámica sostenida entre ambos países desde el 26 de febrero, fecha en la que estalló el conflicto en la zona fronteriza. Tal como reportó Europa Press, el Gobierno talibán, por medio de su portavoz Zabihulá Muyahid, sostuvo que Islamabad ha continuado con una serie de bombardeos, enfocando sus ataques tanto en zonas densamente pobladas como en áreas deshabitadas y desiertos. Muyahid destacó que, en Kandahar, un ataque dirigido por el ejército paquistaní impactó directamente en el almacén de combustible de la aerolínea Kam Air, situado cerca del aeropuerto local. Este depósito abastece de combustible tanto a vuelos civiles como a aviones de Naciones Unidas. Se señaló además un ataque anterior contra otro tanque de combustible perteneciente a un empresario afgano.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó la cifra de víctimas civiles a consecuencia de los bombardeos nocturnos en Pul-e-Charji, Kabul, informando de cuatro fallecidos y catorce heridos, todos entre la población civil, con presencia destacada de mujeres y niños entre los afectados. En un comunicado citado por Europa Press, UNAMA instó al cese inmediato de las hostilidades, argumentando que el costo de la violencia fronteriza recae principalmente en la población civil. UNAMA hizo público que, desde el inicio del conflicto, se han registrado setenta y cinco muertos y ciento noventa y tres heridos entre los civiles afganos durante los enfrentamientos armados.

El medio Europa Press informó que la situación humanitaria se complica con las cifras divulgadas por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), que calcula alrededor de ciento quince mil personas desplazadas en el este de Afganistán. Jacopo Caridi, director del NRC en Afganistán, manifestó que la combinación del conflicto, la pérdida de hogares y el desplazamiento forzado está dejando a la población en condiciones extremas. Subrayó, según una declaración recogida por Europa Press, la necesidad de que todas las partes respeten el Derecho Internacional Humanitario y protejan tanto a los civiles como a la infraestructura esencial. Caridi explicó que numerosas familias están debiendo refugiarse en campamentos improvisados o depender de la hospitalidad de familias locales, situación agravada por la escasez de acceso a servicios básicos como agua potable, salud y educación.

De acuerdo con Europa Press, el NRC también detalló que más de ochocientas viviendas han resultado dañadas o destruidas a raíz del conflicto, lo que se suma a los recortes en la ayuda internacional al país. Las consecuencias de este recorte han obligado a la organización a suspender programas educativos y sanitarios en la región oriental de Afganistán. Caridi expresó su preocupación por la creciente dificultad que enfrentan las familias, citando también el aumento de los precios de los alimentos y la restricción del paso fronterizo, factores que obstaculizan los esfuerzos por satisfacer las necesidades mínimas de la población afectada.

Las hostilidades, según reportó Europa Press, han persistido durante más de dos semanas sin que se haya dado inicio a conversaciones para un posible alto el fuego entre Afganistán y Pakistán. Las autoridades afganas han llevado las denuncias ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, señalando supuestos bombardeos paquistaníes que habrían causado la muerte de más de diez civiles como parte de la respuesta de Islamabad a la posible existencia de terroristas dentro del territorio afgano.

Por parte del gobierno de Pakistán, Europa Press recogió la defensa de Islamabad, que justificó los ataques aéreos como dirigidos contra campamentos y refugios del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y la organización Estado Islámico, en represalia por recientes ataques suicidas en suelo paquistaní que han causado decenas de bajas tanto entre civiles como integrantes de las fuerzas de seguridad.

Los daños colaterales en la infraestructura civil y en la vida cotidiana de la población han suscitado múltiples llamamientos desde distintas organizaciones para incrementar la protección de las personas afectadas y garantizar la asistencia humanitaria. La continuidad de ataques tanto en zonas habitadas como en áreas desérticas mantiene el nivel de inseguridad elevado, con el impacto más notorio en mujeres, niños y familias desplazadas. Segun publicó Europa Press, el NRC reiteró la urgencia de fondos adicionales para poder mantener y ampliar su apoyo a las familias desplazadas dentro de Afganistán.

El desarrollo del conflicto y la falta de avances hacia una solución negociada mantienen en vilo a cientos de miles de personas, poniendo de relieve el papel fundamental de la comunidad internacional y de los actores sobre el terreno en la protección de la población civil, tal como informaron las organizaciones y recogió Europa Press en su cobertura sobre la situación.