Abascal afea la "poca inteligencia política" de Mañueco y sitúa a Vox por encima de "la miseria del debate"

Durante su intervención en Miranda de Ebro, Santiago Abascal manifestó que la estrategia del Partido Popular en la campaña de Castilla y León, encabezada por Alfonso Fernández Mañueco, se apoya en eludir asuntos concretos como la seguridad, la vivienda, la gestión del gasto público y las reducciones fiscales, asuntos que, según el dirigente de Vox, preocupan de forma directa a la ciudadanía. El presidente de Vox planteó que debates centrados en medir la fuerza política de los candidatos y no en los problemas reales de la población no contribuyen a la resolución de las inquietudes sociales. Según informó el medio original, Abascal criticó la falta de claridad y sustancia en el contenido de los debates propuestos por el Partido Popular y subrayó la distancia entre estas prácticas y las prioridades de las personas.

Tal como publicó la fuente, Abascal atribuyó estas actitudes a un estado de nerviosismo dentro del Partido Popular ante las elecciones, sugiriendo que la respuesta del candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, no responde a las necesidades de los votantes. El líder de Vox describió con los términos “lástima” y “compasión” su impresión sobre la estrategia de Mañueco y sostuvo que el candidato del PP no ofrece propuestas tangibles frente a las demandas cotidianas de la población.

De acuerdo con ese mismo medio, el dirigente de Vox se refirió de manera directa al tipo de ataques recibidos desde el PP, indicando que Mañueco y su entorno propagaron declaraciones en las que se acusa a Vox de mantener posiciones extremas, como “tirar seres humanos al mar". Abascal advirtió que, si tras la jornada electoral Mañueco requiriera del respaldo parlamentario de Vox para formar gobierno, estos ataques podrían volverse problemáticos, ya que la izquierda le recordaría esas acusaciones al buscar un acuerdo.

El medio detalló que Abascal expuso que no puede edificarse una alternativa frente al socialismo cuando se establecen barreras y obstáculos entre potenciales aliados. El presidente de Vox insistió en que su formación no busca el ingreso en las instituciones solo como una meta en sí misma, sino con el objetivo de impulsar un “cambio de rumbo político” que, según sus palabras, transforme las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos.

El líder de Vox manifestó durante el acto que siente incomodidad por verse involucrado en polémicas o discusiones que calificó como estar “en el barro”, al responder a críticas que considera infundadas. Abascal señaló que a la formación le preocupa mantener la honestidad con los votantes y expresó que la tarea principal es no defraudar la confianza otorgada por la ciudadanía.

Según consignó el medio original, Abascal reiteró la intención de Vox de buscar un triunfo electoral, aunque subrayó que acatarán la decisión de las urnas expresada por los ciudadanos en las elecciones autonómicas. Aseguró que el objetivo central de Vox reside en conseguir cambios palpables y no en formar parte del Gobierno autonómico sin una finalidad clara de transformación política.

Durante su recorrido por diversas localidades y enclaves, entre ellos barrios con problemas sociales y núcleos de población reducida, Abascal afirmó sentirse conforme con la campaña realizada. El dirigente confesó haber conocido de primera mano las preocupaciones de habitantes de “barrios degradados” y “localidades muy pequeñas”, lo que, a su juicio, refuerza el argumento de que la política debe centrarse en resolver los asuntos concretos de la población y no en la confrontación partidista sin contenido.

Para concluir el acto, el líder de Vox manifestó su deseo de que, tras las elecciones, Alfonso Fernández Mañueco reflexione y adopte una actitud que describió como “un poquito más humilde y más inteligente políticamente”, enfatizando la necesidad de que los dirigentes políticos enfoquen sus esfuerzos en responder a los problemas de los ciudadanos y dejen en segundo plano el tono electoral y la confrontación interna.