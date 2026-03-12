Temas del día de EFE Internacional del 12 de marzo de 2026 (13.00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán - El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se dispone a dar su primer mensaje a la nación tras ser nombrado en el puesto para suceder a su padre y antecesor en el cargo, Alí Jameneí, informaron medios oficiales y sus redes sociales.

- La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierta, con nuevos informes de mercantes atacados en el decimotercer día de guerra, con Irán amenazando además con "teñir el golfo Pérsico con la sangre de los invasores" si es invadida la isla de Jarg, por donde sale el 90 por ciento de la producción iraní de petróleo.

- Las medidas adoptadas por los países occidentales para evitar la subida del petróleo no están teniendo mucho efecto por el momento, con el precio en los 97 dólares y las bolsas europeas de nuevo en rojo.

- Unos 3,2 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Irán debido al actual conflicto con Israel y Estados Unidos, estimó este jueves la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y, según evaluaciones preliminares, las familias que han dejado sus casas oscilan entre 600.000 y un millón.

- El Líbano volvió a registrar bombardeos la madrugada de este jueves, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá protagonizó una escalada de sus ataques contra el norte del Estado judío. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hizbulá continúa atacando el norte de Israel.

- Teherán vivió una noche de relativa calma sin que se registraran bombardeos a gran escala en la capital iraní, aunque a última hora del miércoles se escuchaban drones sobrevolando la ciudad sin que se registraran grandes explosiones.

- Un dron impactó la noche del miércoles contra la base italiana en Erbil, Kurdistán iraquí, causando leves daños y sin que ningún miembro del personal italiano resultase herido, informó el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar, mensajes contradictorios en una jornada de incertidumbre económica por la situación en el estrecho de Ormuz y los altos precios del petróleo.

- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio va a provocar un hundimiento de la oferta de petróleo en el mundo de 8 millones de barriles al día (mb/d) en marzo, lo que le obliga a revisar sustancialmente sus previsiones para todo el año.

- La guerra en Irán genera tensiones en las importaciones rusas, mientras las exportaciones petroleras se ven beneficiadas por la subida del precio del barril, lo que aliviará el déficit presupuestario, los ciudadanos rusos podrán sufrir escasez de productos en los supermercados.

- La selección femenina de Irán permanece este jueves en un hotel de Kuala Lumpur mientras se gestionan los preparativos de su viaje, confirmó este jueves a EFE la Confederación Asiática de Fútbol, que no dio más detalles sobre su partida ni confirmó si regresará a Irán.

- La escalada bélica en Oriente Medio ha obligado a los Gobiernos del sur de Asia a diseñar a contrarreloj planes de contingencia para una evacuación masiva, situando a países como la India, Pakistán, Bangladés y Nepal ante el reto logístico de repatriar a millones de trabajadores migrantes vulnerables atrapados en el Golfo Pérsico.

UCRANIA GUERRA

Kiev - Ucrania espera soluciones de la UE para sortear el veto húngaro al crédito europeo de 90.000 millones de euros a Hungría mientras sigue la tensión con Budapest por la interrupción del funcionamiento del oleoducto Druzhba.

- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visita Rumanía, un país vecino, miembro de la UE y de la OTAN, que le ha dado su apoyo para defenderse desde que comenzó la agresión rusa hace cuatro años.

- Rusia denunció este jueves ataques del Ejército ucraniano contra una refinería y una estación de bombeo de gas que abastece el gasoducto Turk Stream en la región meridional rusa de Krasnodar, donde esta noche fueron repelidos 30 drones ucranianos. Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha confirmado extraoficialmente la información.

- El ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni, reprocha, en una entrevista a EFE, falta de coherencia al Comité Paralímpico Internacional por haber readmitido en los Juegos de Invierno a Rusia mientras dura la guerra que motivó su expulsión, y espera que la FIFA no siga el mismo camino. Por Marcel Gascón

- Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos mantienen un diálogo con la comisión que creó para investigar y documentar las violaciones a los derechos fundamentales en la guerra de Ucrania.

- El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se reúne con el jefe de la agencia nuclear rusa (Rosatom), Alexéi Lijachov.

CHILE GOBIERNO

Santiago de Chile- El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, inicia su actividad con sus ministros en el Palacio de La Moneda, lugar al que se ha trasladado a vivir convirtiendo en el primer mandatario en hacerlo en los últimos 50 años.

EEUU CUBA

Miami (EE.UU.) - Líderes del exilio cubano en Florida enfatizaron a EFE que Cuba no podrá alcanzar la libertad plena mientras el régimen castrista permanezca en el poder, advirtiendo de que cualquier otro cambio, incluso la eventual salida del presidente Miguel Díaz-Canel, sería "insuficiente".

EEUU VENEZUELA

Santiago de Chile - La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo en rueda de prensa que su regreso a Venezuela se enmarca en su deseo de "continuar una lucha que ha sido cívica y organizada" y señaló que lo hará "de manera armoniosa y coordinada con sus aliados".

- En Ginebra, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela presenta sus más recientes investigaciones sobre la situación de las libertades fundamentales en ese país, primeras desde la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

- El senador por Florida Rick Scott, uno de los representantes republicanos más implicados en asuntos de América Latina, se muestra convencido en una entrevista con EFE de que habrá "elecciones libres y justas en Venezuela antes de un año". Por Alejandra Clements.

CHINA ASAMBLEA

Pekín - La Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo) aprobó este jueves el esquema del XV plan quinquenal (2026-2030), que contempla la construcción del gasoducto del Lejano Oriente con Rusia y trabajos preparatorios para la denominada "ruta central" entre ambos países, en un momento de incertidumbre energética global.

EEUU ESPACIO

Miami (EE.UU.) - La NASA ofrece rueda de prensa sobre los avances de la misión tripulada Artemis II, que busca viajar este año alrededor de la Luna, lo que supone el regreso del ser humano a ese satélite en más de cincuenta años.

PREMIO PRITZKER

Redacción Internacional - El Premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura, anuncia este jueves el ganador de 2026 de un reconocimiento que el año pasado recayó en el chino Liu Jiakun y que en ediciones anteriores recibieron desde Óscar Niemeyer a Rafael Moneo, Álvaro Siza o Zaha Hadid.

PENTÁGONO IA

Nueva York.- La creciente disputa legal y ética entre las empresas tecnológicas y el Pentágono está reconfigurando el tablero de la inteligencia artificial (IA): Anthropic ha visto crecer su popularidad entre los civiles a la par que se enfrenta en los tribunales a la Administración de Donald Trump; OpenAI enfrenta críticas internas por su cercanía al sector militar; y Google expande discretamente su presencia en Defensa.

(Texto) (Foto)

EEUU SXSW

Austin (EE.UU.) .- South by Southwest (SXSW), el festival anual que combina nuevas promesas de la música, cine independiente y tecnología, arranca este jueves en Austin, capital de Texas, con una destacada presencia latina que va desde talentos emergentes de la música regional mexicana hasta producciones cinematográficas centradas en la comunidad migrante en Estados Unidos.

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - Un mundo enorme, una aventura épica llena de intriga, criaturas fantásticas y razas diversas, magia, combates y un camino en el que todo depende de las decisiones de los jugadores. Así es ‘Greedfall: The Dying World’, precuela de un título que renueva por completo su apartado técnico y estratégico para ofrecer un juego de rol de acción ambicioso y profundo.

FESTIVAL MÁLAGA

Málaga (España) - En Perú "tenemos una deuda con el pasado que no vamos a cerrar nunca", especialmente "si no aceptamos que conservar la memoria de lo que ocurrió es fundamental", asegura en entrevista con EFE el cineasta Francisco J. Lombardi, que recibe hoy el Premio Retrospectiva del Festival de Cine de la ciudad española de Málaga, donde presenta su película 'El corazón del lobo", una historia real sobre el grupo armado Sendero Luminoso.

ESPECIALES

- Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

América

14:00h.- Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU convoca una sesión abierta para tratar el trabajo del Comité de Sanciones 1737 sobre Irán

14:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Gremios, sindicatos y el movimiento estudiantil de Venezuela convocan a una marcha para exigir aumento de salarios y respeto a los derechos laborales, al cumplirse cuatro años desde el último ajuste del salario mínimo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica el informe sobre las economías regionales octubre-diciembre de 2026, con datos del crecimiento del país diferenciado por sectores (Texto)

16:00h.- Lima.- PERÚ TRATA PERSONAS.- La organización CHS Alternativo presenta el décimo 'Informe Alternativo sobre trata de personas', un documento que analiza cómo ha avanzado el Estado en esta materia y las principales brechas que existen frente a este delito, que en los últimos años ha crecido en un contexto de mayor criminalidad organizada y migración. Hotel NM, Av. Pardo y Aliaga 330, San Isidro (Texto)

16:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA ofrece rueda de prensa sobre los avances de la misión tripulada Artemis II, que busca viajar este año alrededor de la Luna, lo que supone el regreso del ser humano a ese satélite en más de cincuenta años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Santiago.- EEUU VENEZUELA.- La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, convoca una gran concentración en un parque del centro de Santiago a la comunidad venezolana radicada en Chile, una de las más grandes de la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AVIACIÓN.- La brasileña Gol, una de las mayores aerolíneas de Brasil y perteneciente al Grupo Abra, el mismo controlador de Avianca, presenta en Río de Janeiro su plan de negocios para los próximos años. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA MUJERES.- La República Dominicana conmemora el centenario del nacimiento de la abogada y activista Minerva Mirabal, brutalmente asesinada junto a sus hermana Patria y María Teresa la noche del 25 de noviembre de 1960. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ESPAÑA.- El rey Felipe VI termina su visita de dos días a Bolivia en una jornada en la que asistirá al Palacio de Gobierno y al Museo Nacional de Etnografía y Folklore junto al presidente boliviano, Rodrigo Paz. (Texto) (Foto) (Video)

Cali.- COLOMBIA ELECCIONES.- El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, presenta a su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. Plaza de Toros (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por 9,85 billones de pesos (6.864 millones de dólares) (Texto)

Nueva York.- EEUU MUSICALES.- La cantautora guatemalteca Gaby Moreno charla con EFE con motivo de su incorporación al musical de Broadway 'Hadestown', ganador del premio Tony a Mejor Musical, en el papel de Perséfone. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a febrero pasado, que en enero se ubicó en el 32,4 % interanual. (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Luque.- PARAGUAY BID ASAMBLEA.- El BID celebra la segunda jornada de sus reuniones anuales en Paraguay con foros para analizar el futuro de la industria de los minerales críticos, los retos para una mayor integración regional o la necesidad de estimular más la competencia de los mercados en latinoamérica y el Caribe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ TRATA PERSONAS.- La organización CHS Alternativo presenta el décimo 'Informe Alternativo sobre trata de personas', un documento que analiza cómo ha avanzado el Estado en esta materia y las principales brechas que existen frente a este delito, que en los últimos años ha crecido en un contexto de mayor criminalidad organizada y migración. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.) - EEUU INMIGRACIÓN - La familia de Alberto Gutiérrez Reyes, fallecido en California bajo custodia migratoria, exige respuestas al Gobierno de Estados Unidos. Por Ana Milena Varón (Texto) (Foto)

Buenos Aires - FÚTBOL ARGENTINA - El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, debe comparecer este jueves ante la Justicia por la causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos. (Texto)(Foto)(Video)

Montevideo - URUGUAY EMPLEO - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay presenta los avances en igualdad de género que el país suramericano ha tenido en el último tiempo en el mundo laboral. (Texto)

Europa

16:00h.- Madrid.- FRANCIA DEFENSA.- Encuentro con medios de la ministra delegada de Defensa de Francia, Alice Rufo. (Texto)

15:30h.- Lisboa.- PORTUGAL BEI.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) presenta sus resultados de 2025 en Portugal en un acto al que acudirá su presidenta, la española Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas luso, Joaquim Miranda Sarmento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Berlín.- ALEMANIA PREMIO.- El activista colombiano Andrés Olarte Peña recibe el Premio Ellsberg al Denunciante 2026.

Bucarest.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, recibe a su homónimo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar de temas bilaterales, como los derechos de la minoría rumana en Ucrania, la cooperación económica y la seguridad en el mar Negro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA OIEA.- El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se reúne con el jefe de la agencia nuclear rusa (Rosatom), Alexéi Lijachov. (Texto)

Oslo.- ALEMANIA NORUEGA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, llega por la tarde a Oslo, donde se reúne con su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, con quien trata la política exterior europea y de seguridad, así como la colaboración en la OTAN y entre ambos países en el espacio.

Gdansk.- POLONIA SUECIA.- Los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia finalizan en la ciudad polaca de Gdansk, en el norte, su visita de Estado de tres días a Polonia. (Texto) (Foto)

Berlín.- LETONIA BIELORRUSIA.- El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, se reúne con la líder bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya. (Foto)

Maastricht.- PAÍSES BAJOS ARTE.- Un total de 278 galerías de 24 países, entre ellas ocho de España y tres de América Latina, se preparan para exhibir a partir de este jueves, durante la feria TEFAF en la ciudad neerlandesa de Maastricht, unos 7.000 años de historia del arte y antigüedades. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Manila.- FILIPINAS ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de visita oficial en Filipinas, donde se reúne con la Premio Nobel de la Paz de 2021, María Ressa, entre otras actividades.

Cagliari.- JUANA RIVAS.- El juicio contra el italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) con declaraciones de testigos presentados por la Fiscalía. (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos mantienen un diálogo con la Comisión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que investiga y documenta las violaciones a los derechos fundamentales en este país desde 2019. (Texto)

Ginebra.- UCRANIA D.HUMANOS.- Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos mantienen un diálogo con la comisión que creó para investigar y documentar las violaciones a los derechos fundamentales en la guerra de Ucrania.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ucranianos, incluidos los soldados, conmemoran el 165 aniversario de la muerte del más grande poeta y pintor nacional, Taras Shevchenko (Texto) (Audio) (Vídeo)

Madrid.- MODA MADRID.- La Plaza de España se convierte en una pasarela urbana improvisada en la que 40 modelos desfilarán con prendas de 25 diseñadores para celebrar la moda de autor española, reivindicar los oficios y la artesanía, un acto que da el pistoletazo de salida a una semana en la que Madrid se convierte en la capital de la moda. (Texto)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS JUICIOS.- El Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Taza, en el centro de Marruecos, reanuda el juicio contra el rapero marroquí Suhaib Qebli (23 años), acusado de insultar a funcionarios públicos y criticar la normalización con Israel en canciones difundidas en su canal de YouTube. Tribunal de Primera Instancia

Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Vista del juicio contra la activista antirracista y presidenta de la asociación ‘Menamti’, Saadia Mosbah, acusada de blanqueo de capitales y en prisión desde mayo de 2024.

África

Johannesburgo.- ÁFRICA CUMBRE.- Sudáfrica acoge este jueves y viernes una reunión del Consejo de Ministros de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC, en inglés), organización de la cual Pretoria ocupa la presidencia rotatoria.

