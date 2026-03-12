Agencias

Suben a 50 los muertos en Kenia por las inundaciones del pasado fin de semana

Guardar

Nairobi, 12 mar (EFE).- Al menos 50 personas murieron y nueve permanecen desaparecidas en Kenia por las fuertes lluvias e inundaciones que se produjeron entre el viernes por la tarde y el sábado pasados, informó este jueves el Ministerio del Interior.

"Con 17 condados (de un total de 47) ya afectados por las inundaciones y más lluvias intensas previstas, equipos de seguridad y respuesta de múltiples agencias siguen desplegados en todo el país para apoyar a las familias afectadas, coordinar las labores de socorro y monitorear de cerca la evolución de la situación", señaló en la red social X el Ministerio.

Una de las ciudades más afectadas por el temporal fue la capital, Nairobi, donde murieron al menos 26 personas, incluidos tres niños, durante el fin de semana, pero las precipitaciones también golpearon a otros condados como Kisumu, Busia y Siaya (oeste); Taita Taveta y Kwale (sur) o Wajir (noreste).

Las autoridades detallaron que más de 12.300 hogares se vieron desplazados por las precipitaciones y señalaron que "infraestructuras clave" sufrieron dañadas, con inundaciones tanto en áreas residenciales como en mercados, negocios y centros educativos y la destrucción de granjas y cultivos.

Asimismo, varios servicios quedaron interrumpidos, con el corte de carreteras, apagones de electricidad y daños en las líneas de suministro de agua.

El Ministerio del Interior indicó que el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) advirtió de "lluvias intensas continuadas, inundaciones repentinas y tormentas durante la primera parte de la temporada de lluvias, aunque la intensidad de las precipitaciones puede fluctuar a lo largo del mes".

Según alertó el KMD el pasado fin de semana, estas lluvias son parte de una "racha húmeda prolongada" que comenzó a mediados de febrero de 2026 y ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje.

Temas Relacionados

EFEFLOODSDEATH TOLLSEARCH AND RESCUE

Últimas Noticias

Macron recibe a Zelenski el viernes para hablar de la evolución de la guerra en Ucrania

Infobae

Bruselas reúne a los Veintisiete este jueves para coordinar una posible liberación de reservas de petróleo

Los representantes de la Unión Europea mantienen discusiones clave sobre la preparación frente a posibles decisiones de la Agencia Internacional de la Energía, en medio de presiones en el sector energético y una vigilancia constante sobre el abastecimiento de petróleo en el continente

Infobae

La estabilidad dominará en casi toda España con temperaturas al alza que alcanzarán los 22º en Sevilla y Badajoz

Las previsiones de AEMET destacan incremento de valores máximos, cielos despejados sobre Península y Baleares, nubosidad persistente en el norte y bancos de niebla en varios puntos, mientras Canarias enfrenta lluvias leves y posibles rachas intensas de viento

La estabilidad dominará en casi

El precio del crudo Brent sube un 5% y se acerca a los 97 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a caídas

El aumento de los ataques a buques en Ormuz y el temor a una extensión del conflicto en Oriente Próximo han disparado el valor del petróleo, mientras la liberación de reservas no logra frenar la tendencia ni la incertidumbre de los mercados energéticos

El precio del crudo Brent

La Bolsa surcoreana cierra mixta ante la preocupación por los precios del crudo

Infobae