Rusia envía 13 toneladas de ayuda humanitaria a Irán a través de Azerbaiyán

Moscú, 12 mar (EFE).- Rusia enviará 13 toneladas de medicinas en calidad de ayuda humanitaria a Irán a través de Azerbaiyán, informó hoy el Ministerio de Emergencias ruso.

"En correspondencia con la indicación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el ministro de Emergencias, Alexandr Kurenkov, la aviación de la entidad organizó el traslado de medicinas a Azerbaiyán para su posterior entrega a las autoridades competentes del Gobierno de Irán", señaló la entidad, citada por TASS.

Según Emergencias, se trata de 13 toneladas de fármacos.

Rusia, que ha eludido confirmar o desmentir que apoye a Irán con armas o inteligencia militar, no ha negado su apoyo político y humanitario a Teherán.

Durante la conversación sostenida el pasado martes entre Putin y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, este agradeció a Rusia "su apoyo, en particular la ayuda humanitaria".

El mandatario ruso también mostró este lunes su "inquebrantable apoyo" a la república islámica tras el nombramiento del nuevo ayatolá Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Ali Jameneí. EFE

