Mariano Barbacid y la saga de actores Guillén Cuervo, medallas de honor de Madrid en San Isidro 2026

Valentín Díez Morodo, empresario conocido por promover el proyecto Casa México en Madrid, figura entre los elegidos para recibir una de las medallas de honor de la ciudad durante la celebración de San Isidro 2026. Según informó el Ayuntamiento, esta distinción reconoce la labor de personalidades que han aportado de forma destacada en campos como la ciencia, el arte, los negocios y el deporte. El nombre de Díez Morodo se suma así a una lista que el Ejecutivo local ha presentado a la Junta de Gobierno para la entrega de galardones en la festividad madrileña.

Tal como publicó el Ayuntamiento y detalló la portavoz municipal, Inma Sanz, la edición de San Isidro de 2026 distinguirá, además, al bioquímico y oncólogo Mariano Barbacid y al conjunto de actores de la saga Guillén Cuervo, nombres emblemáticos en su ámbito profesional. El anuncio se realizó durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno, donde Sanz precisó que estas nominaciones forman parte de las propuestas oficiales para la entrega de medallas de honor y medallas de Madrid.

El medio explicó que, junto a las medallas de honor, el Ayuntamiento ha propuesto la concesión de doce medallas de Madrid. Entre las personas y entidades seleccionadas destacan Amadeo Lázaro Catalina, representante de Los Caracoles, el jurista Antonio Garrigues Walker, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), y la firma comercial Cortefiel.

De acuerdo con la información divulgada por el Consistorio, otros reconocidos recipientes de la medalla de Madrid en esta convocatoria incluyen a la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero “Gillo”, destinada a la formación de nuevas figuras en el toreo, así como al deportista Jorge Resurrección, conocido como ‘Koke’, quien ha destacado en el ámbito futbolístico. También será reconocida la escritora Paloma Sánchez-Garnica, galardonada con el Premio Planeta.

El Ejecutivo municipal actualizó los criterios de selección con el objetivo de resaltar aportaciones significativas al tejido social, cultural y económico de la ciudad. Según consignó el medio, los galardonados representan diferentes generaciones, orígenes profesionales y trayectorias, reflejando la diversidad madrileña. Las medallas de honor buscan reconocer trayectorias consolidadas y el impacto de esas figuras en la proyección de Madrid y su entorno.

Mariano Barbacid, uno de los más citados investigadores en cáncer a nivel mundial, suma este homenaje a una carrera que ha merecido diversos reconocimientos tanto dentro como fuera de España. En el arte, la familia Guillén Cuervo ha aportado varias generaciones de actores y actrices de relevancia nacional, reforzando la vinculación de Madrid con el desarrollo dramático y audiovisual.

La Asociación APRAMP figura entre las seleccionadas por su labor permanente en los ámbitos de prevención y reinserción, así como en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad. El jurista Garrigues Walker, con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho y las instituciones, será también distinguido, al igual que Cortefiel, empresa señera en el comercio de moda española.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades municipales, la designación de las medallas se realiza anualmente como parte de los actos centrales de la festividad de San Isidro, patrono de Madrid. Estas distinciones han adquirido relevancia en los últimos años como instrumento para subrayar ejemplos de excelencia en distintos sectores, marcando la agenda cultural y social de la capital.

Los premiados en la edición 2026 participarán en ceremonias públicas en las que se formalizará la entrega oficial de los reconocimientos. El medio municipal también anticipó que se prevé una ampliación de la lista durante las próximas semanas, una vez que la Junta de Gobierno complete el trámite de aprobación y reciba posibles sugerencias de los grupos representados en el Pleno.

La festividad de San Isidro, a celebrarse en el mes de mayo, concentra tradicionalmente actos de carácter popular y eventos institucionales. Dentro de este contexto, la entrega de medallas supone un momento dedicado a valorar la contribución social y profesional, así como a ofrecer un referente positivo para la ciudadanía.