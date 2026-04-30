Jueves, 30 de abril de 2026 (04:00 GMT)

(Agrega TRUMP TIROTEO)

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IRÁN GUERRA

Teherán - Irán y Estados Unidos se mantienen firmes en sus posturas de cerrar el estrecho de Ormuz como forma de presión mutua, mientras los precios del petróleo suben y Pakistán trata de reabrir vías para retomar las negociaciones entre ambos países más de dos meses después del inicio de la guerra.

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(Texto)

- EE.UU. publica los datos del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre, con los analistas pronosticando un crecimiento moderado y desestimando que los efectos de la guerra contra Irán vayan a tener un peso significativo en el rendimiento económico. (Texto) (Infografía)

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EEUU R.UNIDO

Washington - Carlos III y Camila de Reino Unido son despedidos por la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, al término de su viaje de estado de cuatro días a EE.UU. y parten hacía Bermudas, su primer viaje desde que asumió el trono a este territorio británico de ultramar.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se publicará a modo de previa de la visita real un tema sobre la trata transatlántica de esclavos en Bermudas.

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EEUU VENEZUELA

Caracas/Miami - Estados Unidos reanuda los vuelos directos a Venezuela, suspendidos desde 2019, con el primer viaje de American Airlines entre Caracas y Miami, hogar de la mayor diáspora venezolana en el país norteamericano, lo que refleja el creciente acercamiento de ambos Gobiernos.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Funcionarios de la Casa Blanca viajan a Venezuela para avanzar en acuerdos de energía y minería, en el marco de la reanudación de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Washington y Caracas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU MÉXICO

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Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronuncia sobre la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, luego de que la cancillería mexicana asegurara que no “hay pruebas” en contra del mandatario estatal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TRUMP TIROTEO

Washington.- Cole Allen, que intentó atentar contra Trump este sábado en la gala de corresponsales de la Casa Blanca, comparece ante el juez, después de ser acusado de intento de asesinato del presidente estadounidense y después de que se dieran a conocer detalles de cómo planeó el ataque.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana - El breve alivio que supuso en Cuba el crudo del petrolero ruso que evadió el bloqueo de EE.UU. se acaba y, sin más envíos de combustible a la vista, la isla mira de nuevo al abismo de los apagones interminables que paralizan la vida y la economía.

(Texto) (Foto) (Video)

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Roma/Jerusalén - La Flotilla Global Sumud, que zarpó el domingo de Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza, replantea su misión después de que las fuerzas armadas de Tel Aviv interceptara a varios de sus barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia y a 1.200 kilómetros de las costas de Israel.

(Texto)

BRASIL BOLSONARO

Brasilia - El Congreso brasileño, en una sesión conjunta de las dos Cámaras, tiene previsto analizar el veto integral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto de ley que busca reducir las penas del exmandatario Jair Bolsonaro y de otros condenados por intentar un golpe de Estado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MARADONA JUICIO

Buenos Aires - El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con la declaración del doctor Colin Campbell, vecino del barrio exclusivo en el que falleció el ídolo y primer médico que acudió al domicilio para realizar maniobras de reanimación.

(Texto)

MALI CONFLICTO

Bamako - Mali despide este jueves en funeral oficial al ministro de Defensa, el general Sadio Camara, asesinado en la ola de ataques perpetrada el pasado sábado por grupos yihadistas y rebeldes independentistas del norte, en una escalada de violencia que ha agravado la inestabilidad en este frágil país del Sahel.

(Texto)

BCE TIPOS

Fráncfort - El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá este jueves previsiblemente los tipos de interés en el 2 % y esperará a ver el efecto del encarecimiento de la energía por la guerra en Irán en la inflación y la actividad económica antes de decidir subirlos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona del mes de abril, así como la primera estimación preliminar del PIB de la UE y la eurozona del primer trimestre de 2026 y los datos de desempleo correspondientes a marzo de 2026. (Texto)

PORTUGAL ELEVADOR

Lisboa - Reapertura del Elevador da Graça en Lisboa, que ha estado fuera de funcionamiento desde el descarrilamiento del Elevador da Gloria el pasado mes de septiembre de 2025, un accidente que dejó 16 víctimas mortales, y el primero de los de este tipo de transporte en volver a iniciar operaciones en la capital portuguesa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INDIA MUTILACIÓN GENITAL

Nueva Delhi - Tras ocho años de parálisis judicial, el debate sobre la mutilación genital femenina llega finalmente al Tribunal Supremo de la India, donde el histórico activismo de las supervivientes de esta práctica se enfrenta a la postura de un Gobierno que se obstina en negar su existencia. Por Lucía Goñi

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SERIES MAYO (Crónica)

Redacción Internacional - La expansión del universo de Yellowstone con 'Dutton Ranch', el estreno de 'Berlín y la dama del armiño', del mundo de 'La casa de papel', y la novena temporada de 'Rick y Morty', son las series más destacadas en las plataformas para mayo.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

10:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en marzo. (Texto)

10:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en marzo. (Texto)

10:30 GMT.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre de 2026. (Texto)

11:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Las largas trenzas de telas de colores que lucen en el Instituto Cervantes de Nueva York son obra de la artista venezolana Cassandra Mayela Allen, pero también de muchas manos anónimas que han reconectado, juntas, con su humanidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Naciones Unidas.- ARMAS NUCLEARES.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un nuevo briefing sobre la no proliferación y el programa nuclear de Corea del Norte, en un contexto de preocupación internacional por la continuidad de sus ensayos balísticos y el desafío a las sanciones del organismo. (Texto)

13:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), divulga los datos del mercado laboral de Colombia correspondientes a marzo. (Texto)

14:00 GMT.- Río de Janeiro.- LATINOAMÉRICA PRENSA- La organización Reporteros Sin Fronteras ofrece una conferencia de prensa para hablar de su clasificación mundial de la libertad de prensa, con enfoque en América Latina. (Texto)

16:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, se reúne para evaluar si mantiene o sube los tipos de interés. (Texto)

18:00 GMT.- Nueva York.- APPLE RESULTADOS.- La tecnológica Apple presenta sus resultados del segundo trimestre fiscal 2026 tras reportar un beneficio neto de 42.097 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio, un 16 % más interanual. (Texto)

Bogotá - COLOMBIA ELECCIONES - El escenario electoral colombiano se presenta indefinido a un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, con tres candidatos de izquierda, derecha y ultraderecha con posibilidades de pasar a una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio entre los dos aspirantes más votados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz - BOLIVIA HIDROCARBUROS - La nacionalización de los hidrocarburos, símbolo del ciclo político iniciado por Evo Morales en 2006, llega a su aniversario 20 con cuestionamientos en Bolivia por la caída de las reservas de gas, inversiones e ingresos, y el fracaso de la empresa estatal YPFB en la exploración de hidrocarburos, que obligan al país a subir sus importaciones de combustibles y dentro de unos años incluso de gas natural. (Texto) (Foto)

Punta Cana.- LATINOAMÉRICA UE.- República Dominicana acoge la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE-Celac en Materia de Drogas, en la que participará, entre otros, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA PROTESTAS - La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, se moviliza en Buenos Aires para protestar contra el Gobierno de Javier Milei y los efectos de su política económica, en la antesala del Día del Trabajador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Trabajadores venezolanos y profesores universitarios marchan en Venezuela para exigir reivindicaciones laborales, entre ellas un aumento del salario mínimo, congelado desde hace cuatro años, en medio de la expectativa por el incremento prometido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami - EEUU HISPANOS - La venezolana Roccibella asegura que aún es posible perseguir “los sueños” en Estados Unidos, donde en 2015 vendía comida “sin papeles” en Houston y ahora, tras convertirse en influenciadora, lidera su propia empresa de cuidado de la piel (‘skin care’) coreano adaptado a las pieles latinas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO TURISMO - El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publica los datos de la economía relacionada con el turismo en México del cuarto trimestre de 2025, tras un crecimiento de 0,6 % en el periodo julio-septiembre. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO PIB - El Instituto Nacional de Estadística de México publica la estimación oportuna del producto interno bruto (PIB) del primer trimestre del año tras un crecimiento de 0,6 % en 2025 y del 1,8 % en el cuarto trimestre del 2025, en medio las expectativas por la revisión del T-MEC. (Texto)

Ciudad de México - PEMEX RESULTADOS - Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo, presenta sus resultados del primer trimestre de 2026 tras acumular una pérdida de 2.516 millones de dólares. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en marzo. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias. (Texto)

Brasilia.- BRASIL TELECOMUNICACIONES.- Brasil celebra una subasta de subbandas de 700 MHz para mejorar la señal de celular en lugares remotos del país, con la participación de Telefónica, Claro, TIM y otros cinco operadores. (Texto)

Santiago de Chile.- CHILE PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica los datos de la producción industrial y de cobre de marzo. (Texto)

Montevideo.- PRIMERO DE MAYO URUGUAY.- Previa del acto que la central sindical PIT-CNT llevará a cabo en Uruguay en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. (Texto)

Nueva York.- EEUU LITERATURA.- Comienza la Feria Internacional del Libro Antiguo de Nueva York, donde expositores de todo el mundo se reúnen en el edificio Park Avenue Armory para vender todo tipo de materiales, desde libros raros hasta documentos históricos, fotografías y grabados. Park Avenue Armory. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA MUSEOS.- El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires inaugura, con ocasión de su 25 aniversario, la exposición 'Latinoamérica en Expansión', que reunirá unas 150 obras del siglo pasado. (Texto)

Tiltil (Chile).- CHILE MEDIO AMBIENTE.- El relleno sanitario de Tiltil fue señalado la semana pasada por la ONU como el vertedero que más metano emite del mundo, una noticia que empezó a saltar de chat en chat entre los vecinos de esta comuna de la periferia de la capital chilena y que constató lo que llevan décadas denunciando: "Somos el patio trasero de Santiago". Por Sebastián Silva y María M.Mur (Foto) (Vídeo)

Europa

05:00 GMT.- Ludwigshafen (Alemania).- BASF RESULTADOS.- El grupo químico BASF presenta los resultados del primer trimestre.

05:30 GMT.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican la primera estimación del producto interior bruto (PIB) de Francia en el primer trimestre. (Texto)

05:30 GMT.- Wolfsburg (Alemania).- VOLKSWAGEN RESULTADOS.- Volkswagen presenta los resultados del primer trimestre de 2026. (Texto)

06:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado de la evolución del PIB del país centroeuropeo en el primer trimestre, después de que tanto los principales institutos económicos como el Gobierno rebajaran sus pronósticos de crecimiento a la mitad para este año debido al impacto de la guerra contra Irán. (Texto)

06:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos mercado laboral (personas ocupadas, desempleadas, tasa de desempleo) correspondientes a marzo. (Texto)

06:00 GMT.- París.- AIR FRANCE-KLM RESULTADOS.- El grupo aéreo franco-neerlandés Air France-KLM presenta sus resultados del primer trimestre. (Texto)

07:00 GMT.- Bruselas.- UE TRABAJO.- La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, participa en la Sesión Plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE). (Texto)

07:00 GMT.- Munster (Alemania).- ALEMANIA DEFENSA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita al Ejército en un cuartel de la escuela de tropas blindadas en la ciudad de Munster. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:30 GMT.- Campo Maior (Portugal).- PORTUGAL EMPRESAS.- El CEO de Nabeiro-Delta Cafés de Portugal, Rui Miguel Nabeiro, acompañado del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, presentará el plan de expansión e internalización de este grupo empresarial de Portugal en un acto que se celebrará en una de sus fábricas de la ciudad lusa de Campo Maior. (Texto) (Foto)

08:30 GMT.- París.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) organiza unos Diálogos de Alto Nivel sobre la Transición Energética, como antesala de la CPO31 de Turquía, en un contexto de grandes desafíos para la seguridad de aprovisionamiento energético por el bloqueo del estrecho de Ormuz. (Texto)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat publica la primera estimación preliminar del PIB de la UE y la eurozona del primer trimestre de 2026. (Texto)

09:00 GMT.- Roma.- ITALIA TURISMO.- Acceder al Coliseo de Roma se ha convertido desde principios de año en una misión de máxima exigencia que roza lo imposible para el turista de a pie. Por Claudia Sacristán (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Luxemburgo.- UE DESEMPLEO.- Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, ofrece los datos de desempleo en la Unión Europea de marzo de 2026. (Texto)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona del mes de abril. (Texto)

09:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA TRABANT.- El Trabant, el mítico coche que produjo la extinta República Democrática de Alemania (RDA), aún recorre las calles alemanas 35 años después de que su último modelo saliera de la fábrica, gracias a haberse convertido, además de en un objeto de coleccionistas, en una atracción turística en ciudades como Berlín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE VENEZUELA.- El Parlamento Europeo vota una resolución sobre las deficiencias de la ley de amnistía en Venezuela. (Texto)

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE ACOSO.- El Parlamento Europeo vota una resolución no vinculante que pide combatir el acoso en línea convirtiéndolo en un delito a nivel europeo. (Texto)

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE FINANZAS.- El Parlamento Europeo vota un informe sobre los riesgos de los "influencers" financieros en la toma de decisiones de finanzas por parte de los ciudadanos. (Texto)

10:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La pareja de artistas George y Gilbert presentan una nueva exposición 'Our George Crompton, World and Windows' , un tributo a su amigo, donde se podrá ver por primera vez 'Feature Crompton'. THE GILBERT & GEORGE CENTRE, 5a Heneage Street, London E1 5LJ. (Foto) (Vídeo)

10:40 GMT.- Kuressaare (Estonia).- UCRANIA GUERRA.- Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los países nórdicos y bálticos (NB8) y de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en la ciudad estonia de Kuressaare. (Texto)

11:00 GMT.- Londres.- R. UNIDO SKATE.- Presentación de la exposición multimedia Skate 50 donde se conmemoran los 50 años del Skatepark de Southbank, narrando la historia de este emblemático espacio para el skateboarding y las comunidades que ha impulsado durante el último medio siglo. Southbank Centre (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra dará a conocer su decisión sobre los tipos de interés. (Texto)

12:15 GMT.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria, publica la decisión sobre los tipos de interés a las 14.15 horas y su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

14:00 GMT.- Madrid.- COLOMBIA ELECCIONES.- La Registraduría Nacional del Estado Civil, en articulación con la Cancillería de Colombia, lanza el Sistema de Registro Civil Web (SRC Web) en España, con la participación del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. (Texto)

14:35 GMT.- París.- FRANCIA DEFENSA.- Discurso del presidente francés, Emmanuel Macron, con ocasión de una visita a las maniobras multinacionales 'Orion 26' que pretenden preparar las fuerzas armadas a luchas de alta intensidad, con participación de militares de una veintena de países. (Texto)

Madrid .- ESPAÑA ABORTO.- El pleno del Congreso debate y vota las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la reforma constitucional que propone el Gobierno español para blindar el aborto en la sanidad pública. (Texto)

Estocolmo.- SUECIA MONARQUÍA.- El rey Carlos XVI Gustavo es homenajeado con motivo de su 80 cumpleaños con un servicio religioso, un cambio de guardia de la guardia militar de honor, un almuerzo en el ayuntamiento de Estocolmo y una cena en el Palacio Real de la capital sueca. (Texto) (Foto)

Moscú.- RUSIA KAZAJISTÁN.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, visita Kazajstán para reunirse con su homólogo kazajo, Yermek Kosherbáev (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA MEDIOAMBIENTE.- Los partidos ecologistas rusos se unieron en bloque para concurrir a las elecciones parlamentarias de septiembre en medio de graves catástrofes medioambientales debido a los vertidos de petróleo en el sur del país a causa de los ataques de drones ucranianos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL TRANSPORTE.- Reapertura del Elevador da Graça en Lisboa, que ha estado fuera de funcionamiento desde el descarrilamiento del Elevador da Gloria el pasado mes de septiembre de 2025, un accidente que dejó 16 víctimas mortales, y el primero de los de este tipo de transporte en volver a iniciar operaciones en la capital portuguesa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA MEDIOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, responde a preguntas de lectores invitados por periódicos locales con motivo del Día del Periodismo Local. (Texto)

Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- Subasta de varios objetos pertenecientes a mitos de la música moderna: un micrófono de Freddie Mercury, una partitura firmada de los Beatles o una guitarra de Slash (Guns´n´Roses). Propstore Auction House. (Texto)

Londres.- R.UNIDO TERRORISMO.- Concentración contra el antisemitismo bajo el lema "Los ataques contra judíos ya son una emergencia nacional", tras el ataque a cuchillo contra dos judíos en la víspera en el norte de Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- TEDH CROACIA.- El Tribunal de Estrasburgo dicta sentencia sobre la demanda del ex primer ministro croata Ivo Sanader, y de Mladen Mlinarevic, condenados por diversos casos de corrupción en su país, que denuncian parcialidad del juez que presidió su proceso ante el Tribunal Constitucional. (Texto)

París.- G7 AYUDA DESARROLLO.- Los países del G7 celebran una reunión ministerial para redefinir los criterios de atribución de la ayuda pública al desarrollo, tras los recortes gubernamentales en este sector aplicados por grandes donantes como Estados Unidos y Francia. (Texto)

París.- STELLANTIS RESULTADOS.- El grupo automovilístico Stellantis presenta sus resultados del primer trimestre. (Texto)

París.- BNP PARIBAS RESULTADOS.- El banco francés BNP Paribas presenta sus resultados del primer trimestre. (Texto)

Bruselas.- ING RESULTADOS.- El banco ING presenta sus resultados para el primer trimestre del año. (Texto)

Bruselas.- ARCELORMITTAL RESULTADOS.- La multinacional siderúrgica ArcerloMittal presenta sus resultados del primer trimestre del año. (Texto)

París.- STELLANTIS RESULTADOS.- El grupo automovilístico Stellantis publica sus resultados financieros del primer trimestre. (Texto)

O.Medio

Riad.- CONGRESO ENERGÍA WPC.- Termina en Riad de la 25 edición del Congreso Mundial de la Energía del WPC, un foro de discusión bianual sobre la industria del petróleo y gas en un ámbito mundial.

Tel Aviv.- ISRAEL PAZ.- Una coalición de 80 asociaciones pacifistas celebran en Tel Aviv la anual Cumbre por la Paz del Pueblo, el mayor evento por la paz celebrado en Israel desde la guerra con Irán y el alto el fuego en la Franja de Gaza, que aunará a activistas palestinos e israelíes, familias de rehenes y figuras relevantes de la sociedad civil. (Texto)

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Se espera que la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI) presente una petición ante el Tribunal Supremo exigiendo la liberación de 14 médicos, cirujanos y directores de hospitales de Gaza aún detenidos por Israel sin cargos ni juicio. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- El Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés publica los datos preliminares de producción industrial de marzo. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA MUTILACIÓN GENITAL.- La Mutilación Genital Femenina (MGF) en la India llega al Tribunal Supremo tras casi ocho años de litigio y bajo la sombra de un Gobierno que insiste en negar su existencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR AUSTRALIA.- La canciller australiana, Penny Wong, se reunirá con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, en Seúl para discutir los trastornos en las cadenas de suministro ante la guerra en Irán y abordar la cooperación en defensa. (Texto)

Pekín.- CHINA ONU.- La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, realiza una visita a China, por invitación del canciller del gigante asiático, Wang Yi. (Texto)

Pekín.- CHINA PAKISTÁN.- El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, realiza una visita a China. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR ENVEJECIMIENTO.- Corea del Sur está recurriendo a muñecos con inteligencia artificial (IA) para acompañar a personas mayores que viven solas, recordar rutinas diarias y detectar posibles situaciones de riesgo, una respuesta tecnológica al acelerado envejecimiento de la población en el país asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA ITALIA.- El ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, se reúne con su homólogo italiano, Guido Crosetto, en Nueva Delhi. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Gobierno taiwanés difunde los datos provisionales del PIB del primer trimestre, después de que la economía isleña creciera un 8,68 % en 2025, el mayor avance en quince años, gracias al 'boom' de la inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La consultora china RatingDog divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de abril, lectura alternativa a la oficial. (Texto)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de abril del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto)

Pekín.- CHINA BÉLGICA.- El viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, visita China del 27 de abril al 1 de mayo. (Texto)

Pekín.- CHINA AUSTRALIA.- La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, visita China del 28 al 30 de abril. (Texto)

África

07:00 GMT.- Nairobi.- OPERACIÓN ATALANTA.- La guerra de Irán afecta de "forma indirecta" a las "ilegalidades" que se producen en las costas del Cuerno de África, como la piratería en Somalia, asegura a EFE el vicealmirante español Ignacio Villanueva Serrano, comandante de la Operación Atalanta de la Unión Europea (UE). (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Kati.- MALI CONFLICTO.- Exequias del ministro de Defensa maliense, el general Sadio Camara, asesinado el sábado en un atentado con coche bomba como parte de la ola de ataques que sufrió el país el pasado sábado. (Texto)

Johannesburgo.- ZAMBIA EDGAR LUNGU.- Audiencia ante un tribunal sudafricano en el caso que enfrenta a la familia del expresidente zambiano Edgar Lungu, fallecido el año pasado, y al Gobierno de Zambia, en desacuerdo sobre qué hacer con su cuerpo. (Texto)

Dakar.- LIBERTAD PRENSA RSF ÁFRICA.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) presenta su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 con un enfoque en África subsahariana. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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