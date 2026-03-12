Machado agradece el apoyo de Felipe VI y lamenta "falta de liderazgo" del Gobierno de Sánchez

Durante una conferencia de prensa realizada en Santiago de Chile, María Corina Machado, líder opositora venezolana y reconocida con el Premio Nobel de la Paz, enfatizó que se aproximan momentos críticos para Venezuela y destacó que cada gobierno internacional debería posicionarse claramente sobre si respalda a la justicia o al crimen en el contexto actual. Al explicar su postura, Machado presentó su evaluación de la cooperación internacional y, en especial, la posición adoptada por actores clave como el Gobierno de España y la Casa Real.

Tal como reportó el medio, Machado elogió el respaldo ofrecido por el rey Felipe VI al pueblo venezolano luego de un encuentro sostenido en Chile. Según las declaraciones recogidas por la prensa en Santiago de Chile, donde la líder opositora acudió a la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente, describió al monarca español como un símbolo de unión tanto en España como en Latinoamérica. Esta apreciación contrasta con sus críticas dirigidas al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. De acuerdo con lo publicado, la dirigente venezolana señaló que esperaba del Gobierno español un rol de liderazgo frente a lo que sucede en Venezuela, debido a la histórica función de España como puente fundamental entre Europa y América Latina. Sin embargo, expresó que tal protagonismo no ha estado presente y subrayó ese vacío en la actual coyuntura.

Según consignó el medio, Machado insistió en que se trata de una etapa decisiva para Venezuela y que resulta necesario definir si las naciones extranjeras apoyan a la tiranía o al pueblo venezolano. Además, recalcó que las próximas decisiones de los gobiernos serán determinantes para el futuro político y social del país. La opositora puntualizó que, aunque identifica una falta de alineación concreta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, valora que la sociedad española sí comparte con los venezolanos valores como la búsqueda de una nación democrática, próspera y libre.

La dirigente explicó que el equipo de la plataforma política Vente Venezuela ha iniciado un proceso de preparación para una posible transición democrática. En relación a ello, Machado manifestó un reconocimiento a la movilización ciudadana en las calles de Venezuela, calificando como muy relevante el hecho de que hace dos meses hubiese expresiones populares que resultaban inimaginables. Esto, según la líder opositora, se vincula con una esperanza renovada en la restitución de derechos civiles en el país sudamericano.

Ante preguntas sobre su futuro dentro de la oposición, María Corina Machado no precisó si continuará encabezando ese espacio político. No obstante, recordó que antes de ser inhabilitada por la Justicia venezolana para ejercer cargos públicos, fue seleccionada como candidata opositora en las elecciones primarias celebradas en octubre de 2023 y que recibió la confianza de quienes votaron en ese proceso. Machado reiteró que la inhabilitación no ha mermado su compromiso con la causa democrática y que el respaldo ciudadano sigue otorgándole legitimidad dentro del movimiento opositor.

Las declaraciones de la líder venezolana se insertan en un contexto en el que la presión internacional y la atención mediática hacia la situación en Venezuela se intensifican, según detalló el medio. La dirigente señaló que el rol de gobiernos europeos y latinoamericanos podría incidir en el desarrollo de los acontecimientos durante las próximas semanas. Según sus palabras, el posicionamiento de los gobiernos ante la crisis venezolana marcará una diferencia significativa entre apoyar una transformación democrática o mantener el respaldo a estructuras que, según su valoración, representan la tiranía.

María Corina Machado también hizo mención a la postura de la Casa Real española, resaltando el carácter simbólico y aglutinador que percibe en el rey Felipe VI para la región iberoamericana. Según publicó el medio, la opositora consideró que ese apoyo refleja la cercanía entre los pueblos de España y Venezuela y permite fortalecer la visibilidad internacional sobre la situación venezolana.

Durante la conferencia, al ser consultada sobre los próximos pasos de la oposición venezolana, Machado argumentó que existe una creciente movilización ciudadana y que distintos sectores sociales muestran una mayor disposición para reclamar derechos y libertades. También expuso que es fundamental mantener la unidad de criterio dentro de la oposición, aunque evitó confirmar si asumirá aspiraciones personales relacionadas con la candidatura presidencial o al liderazgo de la coalición opositora en futuros escenarios políticos.

La aparición de María Corina Machado en Santiago de Chile coincidió con la toma de posesión de José Antonio Kast, evento que sirvió como marco para diversas reuniones y contactos internacionales. Durante su intervención ante los medios, la dirigente remarcó las expectativas que tenía en cuanto al respaldo del gobierno español, señalando que el país ibérico ha desempeñado en otros momentos el papel de enlace entre Europa y América Latina. Según reportó el medio, lamentó que esa tradición no se haya mantenido en el presente y llamó a reconsiderar las alianzas y pronunciamientos oficiales.

El evento de Santiago también sirvió para que Machado reiterara su llamado a la comunidad internacional, solicitando que los gobiernos asuman una postura clara sobre la situación venezolana. Consideró que esa definición resulta crucial en un período en el que se anticipan decisiones relevantes sobre la agenda democrática, los procesos electorales y la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

El medio consignó que, pese a las dificultades derivadas de la inhabilitación legal impuesta en su contra, Machado reafirmó su compromiso personal y el de su organización para trabajar en un marco político orientado a la transición y al respeto de los derechos fundamentales. Destacó que la confianza recibida durante las primarias sigue siendo un elemento que legitima su proceso como dirigente opositora y sostuvo que el futuro político del país dependerá de la participación activa de la ciudadanía y del acompañamiento internacional.

Según el seguimiento periodístico, la actuación y las declaraciones de Machado han tenido repercusión tanto en círculos diplomáticos como en sectores de la sociedad civil de España y América Latina, que observan con atención los pasos y pronunciamientos de actores clave en el contexto de la crisis venezolana.