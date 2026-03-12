Lolita Flores se desmarca tajante de la polémica entre actores e influencers: "Estoy como para preocuparme por eso"

25 años después de su último papel protagonista en el cine, Lolita Flores regresa con más fuerza que nunca encabezando el reparto de la película 'Mallorca Confidencial', en la que comparte algunas secuencias con su hija Elena Furiase, con la que este miércoles ha presentado su primer proyecto juntas en el Festival de Cine de Málaga.

Y si durante el photocall en el Muelle 1 de la ciudad andaluza la artista se pronunció muy orgullosa sobre el talento interpretativo de su 'niña', confesando emocionada que "ya tengo sucesora, me puedo morir", en su paso por la alfombra roja del Teatro Cervantes -por la que además han desfilado entre otros Antonio Banderas, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, o Megan Montaner- ha revelado cómo ha sido trabajar con Elena: "La verdad es que no nos vemos prácticamente. Además, ella hace un papelito muy pequeño. Hace una colaboración y con ella no tengo prácticamente nada. Nos vemos de lejos". "Hemos hablado lo que podemos hablar entre compañeras. Más que madre e hija, como compañeras. Pero es que no coincidíamos. Es que muchas veces yo estaba de gira con Poncia y ella estaba rodando. Y yo estaba rodando y ella estaba en Madrid. Muy poco" ha reconocido, confesando que le encantaría volver a coincidir con la joven en otro proyecto.

Además, y con la polémica entre actores e influencers más viva que nunca por la asistencia de creadores de contenido a los Goya -como Dulceida, Laura Escanes, o Rosanna Zanetti-, mientras que algunas actrices como Yolanda Ramos o Norma Ruiz se quedaron sin invitación para asistir a la gran fiesta del cine español, Lolita ha dejado claro que ella no piensa posicionarse en esta guerra. "Yo no estoy muy puesta en eso, hija. Con coger trenes, aviones, coches... Estoy yo como para preocuparme ahora por eso" ha zanjado.