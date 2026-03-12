La UE coordina la repatriación de 8.000 ciudadanos europeos desde el estallido de la guerra en Irán

El mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ha permitido a los países miembros reservar vuelos conjuntos donde al menos un 30% de los asientos están destinados a ciudadanos de otras nacionalidades comunitarias, otorgando derecho a reembolsos de hasta el 75% de los costes operativos. Según consignó la Comisión Europea, en los casos en que ninguna nación tenga capacidad para fletar aviones por cuenta propia, el Ejecutivo comunitario puede asumir la totalidad de los gastos, como ocurrió recientemente con dos vuelos directos gestionados desde Bruselas, que aterrizaron en Varsovia con 303 ciudadanos evacuados de la zona de conflicto en Oriente Próximo.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ejecutivo comunitario, ya son más de 8.000 personas las que han regresado a sus países de origen tras el estallido de la guerra iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán. Estas operaciones involucran a ciudadanos de Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Suecia, según detalló el medio Europa Press. El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) contabiliza más de 70 vuelos gestionados desde que comenzó la crisis.

La Comisión Europea subrayó que veintitrés países han solicitado asistencia para la repatriación de nacionales atrapados en el conflicto, y que continúan programándose vuelos bajo el mecanismo 'rescEU', el cual prevé la disponibilidad de recursos colectivos para emergencias extraordinarias en el entorno europeo y en zonas limítrofes de interés estratégico.

En palabras de la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, “la solidaridad de la UE en plena acción. Gracias a los vuelos de repatriación de la UE, más de 8.000 personas ya han regresado sanas y salvas desde Oriente Medio”. La funcionaria remarcó, según reportó Europa Press, que la Unión “seguirá protegiendo a los ciudadanos europeos dondequiera que estén, interviniendo para ayudar cuando los desafíos sean demasiado grandes para que un solo país los afronte en solitario”. Las autoridades europeas recalcan el compromiso de continuar estas acciones mientras la situación lo requiera.

En relación con la situación española, España decidió no adherirse formalmente al mecanismo de protección civil de la UE durante esta crisis. Según informó Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comunicó que al inicio del conflicto se registraban 31.000 españoles en la región de Oriente Próximo. Hasta la fecha del último reporte, 5.685 ciudadanos habían sido repatriados a través de dispositivos nacionales, y el ministro resaltó que "siguen abiertas todas las operaciones de evacuación de compatriotas por todas las vías posibles", según recoge el medio.

El respaldo europeo a las operaciones de repatriación alcanza también la cobertura de costes tanto de transporte como de logística y operativos, siempre bajo criterios transparentes y proporcionales al grado de apertura de los vuelos a ciudadanos de otros Estados miembro. Según lo dispuesto por el sistema de protección civil, si los países operan vuelos reservando un mínimo de asientos para la ciudadanía europea, pueden solicitar el reembolso de la mayor parte de los gastos asociados, fortaleciendo los lazos de cooperación y apoyo recíproco en emergencias mayor escala dentro del territorio comunitario y colindante.

La ofensiva militar en Irán ha provocado una oleada de solicitudes de ayuda para la salida de nacionales atrapados en la región y la movilización de recursos materiales y humanos a través de canales diplomáticos y logísticos habilitados por la UE y los Estados individuales. El ERCC centraliza las peticiones y coordina vuelos con la capacidad requerida, ajustándose a las necesidades cambiantes del escenario y a la progresiva identificación de ciudadanos europeos que solicitan repatriación.

En los próximos días se prevé la realización de más vuelos bajo las competencias europeas y nacionales, mientras las autoridades siguen de cerca los acontecimientos y determinan la disponibilidad de medios para asegurar la protección y el retorno seguro de las personas aún afectadas. Europa Press indicó que la coordinación multinacional se mantiene activa hasta nuevo aviso, dado que la evacuación masiva sigue siendo una prioridad tanto para la Comisión como para los gobiernos involucrados.