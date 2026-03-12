Agencias

La UE celebra la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena ataques de Irán contra países del Golfo

La Unión Europea ha celebrado la adopción por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) que condena los ataques de Irán contra siete países de la región y pide su cese "inmediato".

El texto, --aprobado este miércoles por 13 votos a favor y dos abstenciones, las de China y Rusia-- exige el "cese inmediato de todos los ataques de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, mientras que determina que "tales actos" constituyen "una violación del Derecho Internacional", así como una "amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

Así las cosas, la Unión ha celebrado la aprobación de una resolución que ha "copatrocinado" junto a "un número sin precedentes de Estados miembros de la ONU", reafirmando la solidaridad del bloque comunitario con los países del CCG y Jordania, y condenando "en los términos más enérgicos" los ataques de Irán contra sus territorios.

"Estos ataques, dirigidos contra objetivos civiles e infraestructuras civiles críticas, constituyen una violación del derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. La UE reitera su llamamiento a Irán para que cese sus ataques de forma inmediata", ha indicado el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) en un comunicado.

También ha destacado la seguridad y la estabilidad de la región del Golfo, así como la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz, como "pilares fundamentales para la estabilidad de la economía global", opinando que "están intrínsecamente vinculadas a la seguridad europea y mundial".

"La UE continuará sus esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión y lograr una solución duradera de paz y estabilidad en el Golfo y en la región de Oriente Próximo en su conjunto", concluye el texto del SEAE.

