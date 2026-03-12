La Reina Sofía protagoniza un cómplice reencuentro con Paloma O'Shea

A punto de cumplirse dos meses del fallecimiento de su hermana Irene de Grecia, la Reina Sofía ha cumplido con una de sus tradicionales citas anuales asistiendo este jueves a la reunión del Patronato de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde se ha expuesto el trabajo realizado en los últimos meses y las actividades y proyectos previstos para los siguientes.

La Escuela de Música que lleva el nombre de la Reina Emérita, fundada en 1991, tiene como misión apoyar a los jóvenes músicos en su desarrollo artístico y personal y acercar la música a la sociedad. Cada año, 160 alumnos de más de 30 nacionalidades distintas estudian en la Escuela con matrícula gratuita, seleccionados únicamente por su talento.

Íntima amiga de Paloma O'Shea -fundadora de la Escuela Superior de Música-, que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos tras la muerte de su hermana, Doña Sofía ha protagonizado un cariñoso y cómplice reencuentro con la mecenas artística haciendo gala una vez más de su maravillosa relación. También con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha saludado con una gran sonrisa tras visitarle recientemente en su domicilio junto a sus hijas las infantas Elena y Cristina para conocer al hijo que tiene en común con Teresa Urquijo, Lucas, de 8 meses.

Al igual que lleva haciendo desde que perdió a la Princesa Irene, la madre del Rey Felipe VI ha lucido un look de luto compuesto por un traje de chaqueta negro, que ha combinado con una alegre blusa blanca con topitos negros, bolso y zapatos de tacón al tono, además de varios collares de abalorios rompiendo así ligeramente la seriedad del conjunto.