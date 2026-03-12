Agencias

La Bolsa surcoreana cierra mixta ante la preocupación por los precios del crudo

Guardar

Seúl, 12 mar (EFE).- La Bolsa surcoreana cerró mixta este jueves, en medio de la preocupación por el alza en los precios del crudo a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que está afectando al suministro global.

El principal índice de Corea del Sur, el Kospi, bajó un 0,48 %, o 26,7 puntos, hasta los 5.583,25 enteros, en una jornada en la que se negociaron 23,6 billones de wones (unos 13.800 millones de euros).

Por contra, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 1,02 %, u 11,57 puntos, hasta las 1.148,4 unidades.

El parqué surcoreano reaccionó con cautela al repunte de los precios del crudo, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial por la que circula en torno al 20 % del crudo y el gas natural licuado (GNL) globales.

En semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajó un 1,11 %.

Por contra, las firmas del sector de la defensa registraron fuertes subidas. El gigante Hanwha Aerospace avanzó un 3,9 %, mientras que Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, subió un 2,51 %.

La moneda local, el won, se depreció ante el dólar estadounidense, cotizando a 1.481,2 unidades por dólar, o 14,7 wones más que en el cierre de la sesión previa. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rusia derriba 80 drones ucranianos sobre ocho regiones rusas y los mares Negro y Azov

Infobae

El brent sube más del 7 % en la apertura de bolsa de Madrid y ronda 100 dólares por barril

Infobae

El Nikkei cae un 1,04 % tras repunte de precio del petróleo pese a medidas para contenerlo

Infobae

La nueva ansiedad digital: 8 de cada 10 españoles temen que alguien mire la pantalla de su móvil en espacios públicos

El incremento del uso de teléfonos inteligentes en lugares concurridos ha elevado la preocupación por la privacidad visual, según Ipsos y Samsung, ante el temor de que personas cercanas accedan a información sensible mientras se manipulan dispositivos digitales

La nueva ansiedad digital: 8

China aprueba su nuevo plan quinquenal, con foco en consumo y autosuficiencia tecnológica

Infobae