Agencias

Israel detecta unos 200 proyectiles desde el Líbano hacia su territorio

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Jerusalén, 12 mar (EFE).- El grupo chií Hizbulá lanzó alrededor de 200 proyectiles hacia el norte de Israel en un periodo de horas durante la madrugada de este jueves, según evaluaciones israelíes castrenses.

Estos lanzamientos, junto al de misiles iraníes, activaron las sirenas en diferentes zonas del país desde el norte en Acre y la Alta Galilea, pasando por Tel Aviv y Jerusalén hasta la ciudad más meridional de Eilat.

No se ha informado de heridos o fallecidos en Israel.

Pero en Líbano, al menos ocho personas murieron y otras 31 resultaron heridas en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados; en el que es ya el peor ataque contra la capital desde el inicio de la ofensiva aérea israelí el pasado 2 de marzo.

La acción de esta noche en la zona de Ramlet al Bayda coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que deja ya al menos 634 muertos, 1.586 heridos y a más de 800.000 personas desplazadas de sus casas.

Sobre Irán, el Ejército israelí dijo en un comunicado que está bombardeando el país persa en estos momentos, tras una noche en la que la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado un ataque conjunto con Hizbulá, en la primera operación coordinada de esta guerra. EFE

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EFE

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