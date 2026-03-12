El embajador iraní ante las Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, advirtió tras la votación que la reciente resolución del Consejo de Seguridad supone “un grave revés para la credibilidad del Consejo y deja una mancha imborrable en su historial”. Según reportó Europa Press, Iravani sostuvo que el texto representa una “injusticia manifiesta” hacia Irán y distorsiona la realidad de la crisis en la región del Golfo, además de ignorar las causas fundamentales del conflicto.

De acuerdo a la información publicada por Europa Press, Irán responsabilizó directamente al Consejo de Seguridad de la ONU por haber excedido el marco de sus competencias tras la aprobación de una resolución que condena los recientes ataques efectuados por Teherán contra siete países del Golfo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró que “nada puede anular el derecho inherente de una nación a la legítima defensa”, y acusó al organismo internacional de haber distorsionado los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

En su intervención difundida en redes sociales, Baqaei agregó que la resolución “demuestra el profundo deterioro del sistema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como resultado de la instrumentalización del organismo por parte de Estados Unidos para sus intereses ilícitos y caprichos malignos”. La autoridad iraní afirmó que el Consejo, en vez de condenar “inequívoca y enérgicamente” lo que identifica como “agresión” por parte de Estados Unidos e Israel, optó por condenar las acciones de Teherán.

Según el Ministerio de Exteriores de Irán, los patrocinadores de la resolución “ignoraron deliberadamente el hecho evidente de que Irán se defiende de una agresión no provocada por parte de dos regímenes abusivos, uno de los cuales es miembro permanente del mismo Consejo”. La cancillería iraní también enfatizó que la República Islámica no tiene intención de cometer violaciones sobre la soberanía o la integridad territorial de los países vecinos del Golfo y que ha llevado a cabo una política de “máxima moderación”.

Irán remarcó también, según recogió Europa Press, que los ataques en el Golfo no podrían haberse producido sin la presencia de bases y recursos militares de Estados Unidos en territorio de países de la región. En ese sentido, Baqaei aseguró que “nuestras Fuerzas Armadas siguen plenamente comprometidas con el Derecho Humanitario, seleccionando sus objetivos con el máximo cuidado y precaución y atacando únicamente aquellas bases, instalaciones y activos militares utilizados por los agresores para llevar a cabo su guerra ilegal”.

En relación con el proceso en Naciones Unidas, Europa Press informó que la resolución fue aprobada con trece votos a favor y dos abstenciones —China y Rusia—. El texto demanda “el cese inmediato de todos los ataques de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania”, y sostiene que tales actos representan “una violación del Derecho Internacional” y “una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

En la perspectiva de Irán, según la información difundida por Europa Press y palabras de Iravani, el texto aprobado invierte el papel de víctimas y agresores, señalando que se obvia el origen de la crisis e invirtió responsabilidades entre las partes enfrentadas. Asimismo, el representante iraní subrayó que su país es la principal víctima de la reciente escalada y criticó lo que describió como una instrumentalización política del Consejo de Seguridad al servicio de los objetivos estadounidenses y de sus aliados.

El debate en la ONU evidenció profundas divisiones sobre cómo interpretar la situación en el Golfo Pérsico y el papel de las potencias externas, según lo que consignó Europa Press. El Gobierno iraní mantiene su postura de que las sanciones y resoluciones contra Teherán responden a intereses ajenos a la región y forman parte de una estrategia para justificar la presencia militar extranjera en el entorno geopolítico del Golfo.

Voceros oficiales enfatizaron a través de distintos canales que las operaciones militares de Irán solo han tenido como objetivo infraestructuras utilizadas para perpetrar ataques contra su territorio o intereses, y señalaron que las fuerzas armadas seleccionan sus blancos en concordancia con las normas internacionales de conflicto armado, evitando impactos sobre poblaciones civiles o bienes no militares.

Con la resolución en vigor, la ONU establece en términos oficiales el rechazo a la campaña militar de Irán en la región del Golfo, mientras la administración iraní advierte sobre la persistencia de amenazas externas y argumenta que su política de defensa responde a un contexto de hostilidades que, a su juicio, no ha sido suficientemente abordado en el texto del Consejo de Seguridad.