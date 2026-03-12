Intervienen a un pasajero en el aeropuerto de A Coruña 80 pastillas de viagra, 200 puros y más de 20 cartones de tabaco

La Guardia Civil ha intervenido un total de 80 comprimidos de viagra, 198 puros habanos y 22 cartones de tabaco (4.400 cigarrillos) a un pasajero en el aeropuerto coruñés de Alvedro llegado desde Madrid en un vuelo procedente de Cuba.

En un comunicado, la Guardia Civil informa de que a este hombre, de 41 años, se le aprehendió tabaco y medicamentos al carecer el portador de la documentación sanitaria y aduanera preceptiva para su importación.

El pasado 10 de marzo, efectivos del Destacamento de Fiscal y Fronteras del aeropuerto realizaron un control aleatorio sobre los pasajeros de un vuelo procedente de Madrid con origen en Cuba. Los agentes observaron a un varón que, tras recoger su equipaje, se disponía a abandonar las instalaciones por el circuito verde (nada que declarar).

Tras ser consultado por los agentes sobre si portaba mercancía sujeta a declaración, el pasajero manifestó transportar únicamente dos mazos de puros. Ante los indicios detectados, se halló en el interior de las maletas una cantidad de género que superaba ampliamente los límites legales permitidos para el uso personal.

Por estos hechos, se procedió a la confección de las correspondientes actas por infracción administrativa de contrabando de labores de tabaco y de diferido de productos farmacéuticos. Además, los efectos intervenidos han quedado a disposición de la dependencia de Aduanas de A Coruña.