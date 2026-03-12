Indra despliega su sistema antidrón 'Crow' en la ceremonia de relevo presidencial de Chile

La firma española de defensa Indra ha comunicado este jueves que desplegó su sistema antidrón 'Crow' durante la ceremonia de relevo presidencial en Chile, la cual se celebró el 11 de marzo en la ciudad de Valparaíso para formalizar el traspaso de poderes de Gabriel Boric a José Antonio Kast.

Según la nota de prensa, el dispositivo de seguridad aérea estuvo bajo el mando de la Fuerza Aérea de Chile, pero contó con la colaboración de 'Crow', sistema que Indra ha definido como "solución modular de altas prestaciones, escalable y altamente adaptable" para operar 24 horas al día protegiendo infraestructuras sensibles.

'Crow' integra radares 3D de última generación, sensores de radiofrecuencia, cámaras térmicas y visibles, algoritmos de IA y sistemas de neutralización 'soft kill' y 'hard kill', lo que permite crear zonas dinámicas de exclusión, umbrales de alarma e integración con agencias externas para la categorización de alertas.

Asimismo, puede ser integrado en convoyes en marcha para establecer "burbujas de detección y protección" contra drones hostiles sin necesidad de detenerse.

Indra ha explicado que 'Crow' ya se ha desplegado en operaciones reales y reuniones políticas, como la Cumbre de la OTAN de 2022 en Madrid, la Cumbre de la Presidencia Española de la Unión Europea, la COP16 de Cali (Colombia) o la Cumbre América-Pacífico APEC 2024 de Lima (Perú).

En la actualidad, ofrece cobertura a tropas terrestres en Mali y a las unidades navales de la misión Atalanta de la UE para proteger las costas del Cuerno de África. También respalda bases y infraestructuras estratégicas en Lituania, en el flanco oriental de la OTAN.

El despliegue en Chile se ha producido en la antesala de la feria FIDAE 2026, la principal convención aeroespacial y de defensa de Latinoamérica, que se desarrollará en la Base Aérea Pudahuel entre el 7 y el 12 de abril.