Grecia traslada su Embajada en Teherán a Azerbaiyán a medida que avanza la ofensiva contra Irán

El Ministerio de Exteriores griego confirmó que, hasta la fecha, no existen solicitudes de repatriación de ciudadanos griegos desde Irán, ya que la mayoría de los que permanecen en territorio iraní son empleados de la propia embajada o trabajadores relacionados con la sede diplomática. Según informó la cadena de televisión griega ERT, la sede diplomática de Grecia en Irán dejará de operar en Teherán y se trasladará a Bakú, capital de Azerbaiyán, tras evaluar la escalada del conflicto regional y el aumento reciente de incidentes violentos.

De acuerdo con ERT, la decisión griega forma parte de una serie de medidas tomadas en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán por fuerzas estadounidenses e israelíes. El Ministerio de Exteriores heleno justificó el traslado debido a la guerra en Oriente Próximo y al “deterioro de la situación de seguridad” en Teherán, especialmente tras las explosiones registradas en los últimos días y que han comprometido la estabilidad en la capital iraní.

El medio ERT detalló que la medida adoptada por Grecia se suma a movimientos similares realizados por otros gobiernos europeos desde el inicio del conflicto. Países como los Países Bajos, España, Austria, Suiza e Italia también han cerrado sus embajadas en Teherán y han asignado la atención consular y de representación diplomática a las delegaciones acreditadas en Bakú. El objetivo, según estas cancillerías, es preservar la integridad de su personal ante la escalada de violencia y la dificultad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas en territorio iraní.

Con el traslado, el Ministerio de Exteriores griego busca mantener las funciones diplomáticas y consulares a través de la sede en Azerbaiyán. La decisión responde, además, a las recomendaciones internacionales sobre la protección de personal diplomático en zonas de conflicto activo. Según publicó ERT, el gobierno heleno evaluó los escenarios de seguridad y concluyó que la situación en Teherán no permitiría la continuidad de operaciones seguras para la misión griega.

En cuanto a la comunidad griega en Irán, la información proporcionada por la cancillería helena y recogida por ERT indica que el núcleo principal se compone de personal vinculado a la embajada y no existen, hasta el momento, peticiones de retorno al país de origen. Las autoridades griegas permanecen atentas por si la situación deriva en la necesidad de operaciones de evacuación o asistencia adicional a sus ciudadanos.

La reacción internacional frente a la escalada en Irán ha llevado a numerosas delegaciones diplomáticas europeas a modificar su presencia en el país. Según reportó ERT, varias capitales han priorizado la reubicación de sus embajadores y equipos consulares para disminuir los riesgos derivados de posibles enfrentamientos o atentados. La coordinación regional se mantiene activa en torno a la vigilancia de eventos violentos y la previsión de consecuencias para comunidades extranjeras residentes en Irán.

El Ministerio de Exteriores griego comunicó a través de los canales oficiales el plan de contingencia, aclarando que la prestación de servicios consulares a ciudadanos griegos seguirá desde Bakú hasta que las condiciones en Teherán permitan revaluar la situación. La medida, según consignó ERT, se inscribe en la guía general de la Unión Europea sobre la protección de misiones diplomáticas en entornos de alto riesgo y cuenta con la coordinación de socios comunitarios que han adoptado disposiciones similares desde el aumento del conflicto.

Las autoridades griegas aseguraron que continuarán monitorizando los acontecimientos en la región y mantendrán informados a los ciudadanos sobre cualquier modificación o actualización en la provisión de servicios consulares y diplomáticos.