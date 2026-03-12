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El brent sube más del 7 % en la apertura de bolsa de Madrid y ronda 100 dólares por barril

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Madrid, 12 mar (EFE).- El crudo brent, el de referencia en Europa, sube más del 7 % en la apertura de este jueves de la bolsa de Madrid, para rondar los 100 dólares por barril, una cota que superó de madrugada mientras se mantienen las tensiones en el estrecho de Ormuz por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Concretamente, a las 7:00 horas (6.00 GMT) de este jueves, el brent se anota una subida del 7,28 % respecto a la víspera y se sitúa en los 98,68 dólares el barril. Esta madrugada superó nuevamente la cota de los 100 dólares, con una subida superior al 8 %.

En la víspera, el crudo de referencia de Europa para entrega en mayo acabó con un alza del 4,76 %, hasta los 91,98 dólares, pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció que va a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas.

Esta inédita liberación de reservas busca compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial, que ha sido objeto de varios ataques desde el miércoles, con barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa e israelí entre los afectados.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) avanzaba a primera hora el 7,08 %, hasta los 93,43 dólares en las operaciones previas a la apertura oficial del mercado. EFE

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EFE

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