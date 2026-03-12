Agencias

El avión fletado por la RFEF en Arabia Saudí para evacuar a españoles llega a Madrid

Guardar

El avión fletado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Arabia Saudí para evacuar a españoles, fundamentalmente vinculados con el mundo del fútbol y el deporte, aterrizó este miércoles por la noche en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, recibió en el aeropuerto a los integrantes del vuelo ENT572, que partió de Riad e hizo escala en Hurghada (Egipto), fletado por la Federación y en el que 150 profesionales del fútbol español regresaron a su país.

Entre los evacuados se encontraban el seleccionador de fútbol sala de Kuwait, Bruno García; los también técnicos de futsal Imanol Arregui y José Lucas Mena Navarro, 'Pato'; la entrenadora de fútbol y miembro de la Federación saudí Ana Ecube; el futbolista Jason Remeseiro o la familia de Imanol Alguacil.

Afectados por la escalada militar en Oriente Próximo como resultado del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní bombardeando buena parte de los países de la región, todos celebraron su llegada a Madrid, gracias al trabajo desde el pasado 28 de la RFEF, cuando creó su gabinete de crisis.

Además del presidente Louzán, varios ejecutivos de la RFEF, como el Secretario General, Álvaro de Miguel; el Director General, Manuel Lalinde; Iván Cancela, Presidente del Comité de Entrenadores y David Gutiérrez, Director de la Escuela Nacional de Entrenadores, acudieron a Barajas para recibir el vuelo que llegó sobre las 22.00.

La RFEF había priorizado en su fase inicial la salida de los entrenadores y futbolistas que competían en Irán e Israel. La semana pasada, los profesionales del fútbol que ejercen en Catar trasladaron a la Federación la urgencia de salir del país y así se activó la búsqueda de aviones para evacuar a todos ellos y los que residían en Kuwait.

Después de varios intentos, la RFEF citó a los españoles en el aeropuerto de Riad el 10 de marzo, vuelo que tampoco pudo partir, pero sí el día siguiente, con escala en Hurghada (Egipto), rumbo a Madrid-Barajas, donde se desataron las emociones de volver a casa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

1-2. Cristal, a fase de grupos de la Libertadores tras eliminar a Carabobo en penaltis

Infobae

Las exportaciones chinas de tierras raras aumentan un 23 % en enero y febrero

Infobae

EEUU afirma haber alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán tras diez días de ofensiva

Washington sostiene que la operación “Furia épica” junto con Israel logró un gran volumen de ataques en la región, al tiempo que autoridades de Teherán reportan numerosas bajas, y fuentes militares detallan que emplearon bombarderos, cazas y drones avanzados

EEUU afirma haber alcanzado "más

Imputados "dos presuntos terroristas" por la contraprotesta frente a la residencia del alcalde de Nueva York

Las autoridades estadounidenses formalizaron cargos contra sospechosos ligados a Estado Islámico tras el lanzamiento de artefactos explosivos durante una manifestación en Nueva York, incidente que representó un grave riesgo y generó alarma por posibles motivaciones extremistas

Imputados "dos presuntos terroristas" por

Antonio Banderas, rotundo, se posiciona en el enfrentamiento con las influencers

Antonio Banderas, rotundo, se posiciona