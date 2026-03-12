Bruselas pide a Kiev enviar una misión de la UE para comprobar el estado del oleoducto Druzhba

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que ha pedido a Kiev enviar una misión de investigación de la UE para comprobar el estado del oleoducto Druzhba, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa, y que dejó de funcionar hace varias tras un ataque ruso.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, que ha detallado que el Ejecutivo comunitario está manteniendo "intensas conversaciones y contactos" con Ucrania para tratar de arreglar el oleoducto, cuya rotura está llevando a Hungría y Eslovaquia a acusar a Kiev de sabotear el suministro de crudo a sus países.

"Puedo informarles de que hemos propuesto enviar una misión para inspeccionar el oleoducto en Ucrania", ha afirmado la portavoz comunitaria, que no ha dado más detalles sobre la operación más que están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades ucranianas.

El anuncio de esta misión tiene lugar un día después de que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, enviara una delegación a Ucrania para evaluar el estado del oleoducto Druzhba y negociar su reapertura, un nuevo motivo más de fricción en las siempre tensas relaciones entre húngaros y ucranianos con motivo de la guerra desatada por Rusia.

La delegación está encabezada por el secretario de Estado de Energía, Gábor Czepek, informó este miércoles el portavoz del Gobierno, Zoltan Kovacs, que detalló que la negociación contará con un representante de la Comisión Europea, además de las propias autoridades energéticas ucranianas y el embajador en Kiev.

Sin embargo, desde Kiev ha minimizado la talla de esta delegación al ironizar que como cualquier turista que procede del espacio Schengen, han podido entrar en Ucrania sin necesidad de visado y puesto que no tienen reuniones oficiales marcadas no pueden ser consideradas de tal manera.

"Este grupo de personas no tiene estatus oficial ni reuniones oficiales programadas en el territorio de Ucrania", por lo que "es incorrecto llamarlos una 'delegación'", dijo el portavoz ucraniano de Asuntos Exteriores, Heorhi Tiji.

TENSIONES ENTRE UCRANIA Y HUNGRÍA Y ESLOVAQUIA

Ucrania ha defendido la necesidad de cortar el suministro de petróleo ruso a Europa para dañar sus fuentes de financiación y con ello su capacidad bélica. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, principales beneficiarios de estas entregas a través del Druzhba, han advertido de que se pone en riesgo su seguridad energética.

A finales de enero, las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque ruso a estas instalaciones en Leópolis afectaron de tal manera que tuvieron que paralizar el suministro a la espera de ser rehabilitadas. Orbán ha apelado públicamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para que acelere los plazos.

En los últimos días, Hungría requisó bienes del banco estatal ucraniano Oschadbank por valor de decenas de millones de euros, así como nueve kilos de oro, en posesión de siete de sus trabajadores cuando cruzaban territorio húngaro. Budapest reconoció que supeditaba su devolución al desbloqueo del Druzhba.