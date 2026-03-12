Australia pide a su personal diplomático "no esencial" abandonar Israel y Emiratos Árabes Unidos

Las autoridades de Australia han pedido este jueves a su personal diplomático "no esencial" abandonar cuanto antes Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) a medida que avanzan los ataques en el marco de la ofensiva puesta en marcha el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El Gobierno australiano ha pedido la salida del personal no esencial que se encuentra en Israel y Emiratos debido al deterioro de la situación de seguridad. Los trabajadores esenciales seguirán en estos países para ayudar a los australianos que así lo necesiten", ha indicado la ministra de Exteriores, Penny Wong, en un comunicado.

En este sentido, ha asegurado que las autoridades han insistido a los ciudadanos australianos de la importancia de "no viajara Israel y Emiratos Árabes Unidos". "Les pedimos que abandonen Oriente Próximo en caso de que sea posible y cuando sea seguro hacerlo. No esperéis hasta que sea demasiado tarde, podría ser la última oportunidad de salir en algún tiempo", ha aclarado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta ahora más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por Teherán. Entre los fallecidos se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como otros ministros y altos cargos del Ejército del país.