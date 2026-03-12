Atacado a pedradas el coche del nuevo subsecretario de Exteriores chileno tras la asunción de Kast

La agresión registrada durante la jornada en Santiago de Chile coincide con el momento en que José Antonio Kast se preparaba para ofrecer su primer discurso presidencial en La Moneda. Según consignó el diario La Tercera, el vehículo oficial que transportaba a Patricio Torres, nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores, resultó blanco de una lluvia de piedras lanzadas por manifestantes encapuchados en las inmediaciones de Plaza Italia. De acuerdo con la información preliminar difundida por este medio, Torres no sufrió lesiones de consideración pese al impacto de los objetos contundentes en las ventanas y la carrocería.

El ataque al automóvil del subsecretario no fue el único incidente reportado en el centro de la capital chilena durante las protestas organizadas tras la asunción presidencial de Kast. El mismo medio detalló que un funcionario de Carabineros terminó herido en una pierna, con lesiones calificadas como "de carácter reservado". Las declaraciones recogidas por La Tercera del teniente coronel Bernardo Leiva, perteneciente a la Prefectura de Santiago Central, indican que el carabinero fue alcanzado por elementos arrojados por un grupo considerado "violento", mientras las fuerzas policiales intentaban dispersar la manifestación.

Las movilizaciones se enmarcaron en un clima de tensión generado por el cambio de mando presidencial en Chile, que instaló a Kast, identificado por La Tercera como representante de la ultraderecha, en la jefatura del Ejecutivo. En ese contexto, los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad se intensificaron en puntos neurálgicos de Santiago, especialmente en la zona de Plaza Italia, epicentro habitual de protestas sociales en la ciudad.

Durante la ceremonia oficial en el Palacio de La Moneda, Kast dirigió palabras directas a las fuerzas de orden, prometiendo un respaldo íntegro en el ejercicio de sus funciones. "Todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política" fueron los compromisos expresados por el presidente, según reprodujo La Tercera. Kast reprochó que ese apoyo haya estado ausente durante largos periodos para los funcionarios policiales y de seguridad. "Nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia, mientras algunos miran para el lado", afirmó, enfatizando una nueva dirección en el tratamiento de hechos violentos contra efectivos del Estado.

El presidente también anunció que su administración, a la que definió como “de emergencia”, impulsará acciones para identificar, juzgar y encarcelar a quienes agredan a Carabineros. Esta promesa surgió tras el conocimiento de un hecho ocurrido ese mismo miércoles en Puerto Varas, donde un carabinero sufrió una agresión que lo dejó en estado de muerte cerebral. La referencia a este caso fue utilizada por Kast como argumento para subrayar la necesidad de endurecer la respuesta estatal y judicial frente a ataques contra las fuerzas de seguridad, publicó La Tercera.

El diario describió cómo se desplegaron las fuerzas del orden en Santiago en tareas de contención, dispersión de manifestantes y resguardo de autoridades, en una jornada marcada por la tensión y la violencia. Asimismo, los destrozos registrados en la infraestructura del vehículo oficial dañaron tanto las ventanas como la carrocería, lo que fue confirmado en reportes fotográficos y testimonios recogidos en el sitio de los incidentes por La Tercera.

Tras la agresión al vehiculo de Patricio Torres, desde el Gobierno no se informaron alteraciones al programa fijado para las nuevas autoridades. Las medidas de seguridad retomaron su curso normal, mientras organizaciones civiles y grupos de manifestantes mantuvieron su despliegue en los alrededores de Plaza Italia y otros puntos del centro capitalino. Según informó La Tercera, las acciones de Carabineros priorizaron la restitución del orden y la protección del personal ante ataques reiterados, sin que se confirmaran detenciones relevantes durante la tarde.

El rol de la seguridad pública y la protección de las autoridades se situó en el centro del debate a raíz de estos episodios, de acuerdo con el seguimiento realizado por La Tercera. Además de las declaraciones oficiales, diversas voces consultadas por el medio reconocieron anteriores episodios de enfrentamientos en esa zona de Santiago, remarcando el carácter reiterativo de los incidentes durante situaciones de cambio de mando y manifestaciones políticas.

A raíz de los hechos, las fuerzas policiales realizaron un balance preliminar sobre los daños y el número de lesionados, mientras los servicios de emergencia evaluaron la situación del funcionario herido. La preocupación por el incremento de la conflictividad y la exposición al riesgo de autoridades y personal policial quedó reflejada en las informaciones difundidas por La Tercera y en los anuncios del nuevo presidente.

La Tercera también recogió el testimonio de testigos y fuentes del entorno de las autoridades, quienes aseguraron que Patricio Torres pudo retirarse sin complicaciones médicas. Los incidentes se convirtieron en uno de los temas principales de la jornada política chilena y en foco de atención para las distintas dependencias de seguridad tras la asunción presidencial.

El ambiente generado en Santiago durante las protestas, los ataques registrados contra las fuerzas policiales y las respuestas del Ejecutivo marcan un primer día de gobierno con énfasis en la seguridad y la promesa de un cambio en el enfoque para enfrentar hechos de violencia, de acuerdo con los reportes publicados por La Tercera.