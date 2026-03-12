Andalucía Trade y CTA presentan a decenas de empresas las oportunidades del mercado multilateral ante la guerra en Irán

Andalucía Trade y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), con la colaboración del Club de Exportadores e Inversores y el Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe (CAF), han celebrado este jueves una jornada con la participación de decenas de empresas andaluzas para "mostrarles las oportunidades del mercado multilateral ante la nueva situación geopolítica internacional".

El director del Área Internacional de CTA, David Páez, ha subrayado que "el contexto internacional actual exige a las empresas estar bien informadas, contar con aliados estratégicos y conocer en profundidad los instrumentos que facilitan el acceso a los mercados multilaterales", según ha señalado la Corporación en una nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que "CTA quiere contribuir a que las empresas andaluzas identifiquen oportunidades reales de negocio y refuercen su posicionamiento en proyectos internacionales de alto valor añadido".

Páez ha asegurado que "la colaboración entre organismos públicos, entidades financieras multilaterales y el sector privado es clave para convertir el conocimiento en oportunidades concretas y sostenibles para nuestras empresas".

En representación de Andalucía Trade ha acudido a la cita la jefa del Área de Promoción y Red Internacional, María Lara. Actualmente, esta agencia pública facilita información, genera conexiones estratégicas y ofrece apoyo especializado para que las empresas andaluzas, altamente cualificadas, accedan a nuevos mercados con mayores garantías de éxito.

Con este objetivo, Andalucía Trade tiene en funcionamiento el Club Multilateral de Andalucía, integrado por 22 socios, firmas andaluzas de ingeniería y consultoría con destacada actividad internacional, especialmente en proyectos financiados por organismos multilaterales y bancos regionales de desarrollo.

A través de un plan anual de actividades, el Club sirve como plataforma de encuentro para generar sinergias y ampliar oportunidades en estos mercados.

El presidente del Club de Exportadores e Inversores, Antonio Bonet, ha descrito las oportunidades desde el mercado multilateral para la internacionalización de la empresa española, detallando las causas y efectos del nuevo paradigma de las relaciones económicas internacionales, así como los 2 retos y oportunidades que plantean los cambios estructurales para las empresas, con especial atención al mercado multilateral.

El ejecutivo principal de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales en CAF ha descrito las interesantes oportunidades que existen en la actualidad en esta área geográfica.

También se ha generado un espacio de encuentro para favorecer el intercambio de ideas y la generación de contactos estratégicos entre los asistentes y los ponentes.