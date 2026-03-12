22 ministros de Cultura europeos, entre ellos Urtasun, piden que la Bienal de Venecia reconsidere la presencia de Rusia

Los ministros de Cultura de 22 países europeos, entre ellos Ernest Urtasun, han pedido a la Bienal de Venecia que reconsidere la participación de la delegación de Rusia en la 61ª edición de Exposición Internacional de Arte. Tildan su presencia de "inaceptable" bajo las circunstancias políticas actuales.

En una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ministros de España, Austria, Francia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Ucrania, Suecia, Rumanía, Países Bajos, Portugal, Polonia y Noruega, han mostrado su preocupación porque la participación de Rusia pueda suponer la legitimación y aceptación internacional de su actuación en la guerra con Ucrania.

"Conceder a Rusia una prestigiosa plataforma cultural internacional envía una señal profundamente preocupante. Por lo tanto, los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el riesgo significativo de que la Federación de Rusia instrumentalice su participación en la Bienal de Venecia para proyectar una imagen de legitimidad y aceptación internacional", se lee en el texto.

Los ministros, explican que esta visión "contrasta radicalmente" con la realidad de la guerra que Rusia está librando contra Ucrania y recuerdan "la destrucción del patrimonio cultural ucraniano".

Además, señalan que Rusia prevé un proyecto en la Bienal de "naturaleza política" con presuntos vínculos con personas "estrechamente relacionadas con la élite política rusa".

"Estas conexiones plantean serias dudas sobre el riesgo de que la diplomacia cultural dirigida por el Estado se presente bajo la apariencia de intercambio artístico", explican en la carta.

El escrito se publica este jueves, después de que la Comisión Europa haya insistido en su condena a la participación de Rusia para después amenazar nuevamente a la organización con retirar la financiación que el Ejecutivo comunitario mantiene actualmente, que asciende hasta los dos millones de euros.

En una rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Defensa, Soberanía Tecnológica y Desinformación de la Comisión, Thomas Regnier, ha criticado la decisión de la Bienal de Venecia de permitir a Rusia que participe en la muestra de arte, esgrimiendo que para la UE la cultura debe fomentar la democracia, la diversidad o la libertad, valores que "no se respetan en la Rusia de hoy".

El portavoz ha detallado que la Comisión apoya a la Fundación Bienal con un proyecto en curso de dos millones de euros que busca apoyar a productores de cine en el uso de la realidad virtual y que, "como ocurre con cualquier acuerdo de subvención", el Ejecutivo comunitario se reserva el derecho de terminar o suspenderlo si se incumplen los "estándares éticos y valores de la UE".

Eso sí, Regnier ha aseverado que por el momento la Comisión "no está en modo de análisis" y que se está limitando a condenar "una decisión que no está en línea" con los valores de la UE. Más adelante los servicios jurídicos sí podrían determinar si se han violado los términos del contrato y en ese caso suspender la financiación.

Ambas manifestaciones tienen lugar después de que la Bienal de Venecia anunciara el pasado viernes la lista de países participantes en la 61ª edición de Exposición Internacional de Arte, entre los que se incluía Rusia.

En un comunicado de prensa, la organización afirmó que la Bienal de Venecia "es una institución abierta" y que "cualquier país reconocido por la República Italiana puede solicitar participar de forma independiente", recordando que incluso otros años países no reconocidos por las autoridades italianas "han encontrado maneras de participar y expresarse" en el marco de la exposición.

"En respuesta a las comunicaciones y solicitudes de participación de los países, la Bienal de Venecia rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte. La Bienal, al igual que la ciudad de Venecia, sigue siendo un espacio de diálogo, apertura y libertad artística, que fomenta la conexión entre pueblos y culturas, con la firme esperanza de que cesen los conflictos y el sufrimiento", esgrimió la bienal veneciana.