Vox asegura que el acuerdo con el PP en Aragón es "muy incipiente" y reitera su "mano tendida" a cambio de garantías

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que el acuerdo con el Partido Popular en Aragón es "muy incipiente y todavía hace falta trabajar más y mejor", aunque ha reiterado su "mano tendida" para lograr un entendimiento con "garantías de cumplimiento".

Así lo ha expresado Nolasco este miércoles en rueda de prensa tras reunirse con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en el marco de la ronda de contactos con las distintas formaciones políticas para proponer un candidato a la Presidencia de Aragón.

Alejandro Nolasco ha calificado de "muy cordial y correcto" el encuentro con la presidenta de las Cortes de Aragón y ha comentado que le ha trasladado que Vox mantiene la "mano tendida" al PP para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad, "pero no hemos venido a hablar de nombres ni de cargos, sino que pedimos un cambio de rumbo urgente en las políticas".

"Necesitamos un acuerdo de gobierno detallado y específico, unas políticas concretas que se vayan a aplicar en esta legislatura, que incluya también los plazos de ejecución. Es decir, no nos conformamos ni con generalidades, ni con futuribles, ni con promesas a largo plazo", ha expresado el representante de Vox, al tiempo que ha reclamado "garantías de cumplimiento" del pacto, agregando que "lo preferible" es que llegue "cuanto antes".

Para Vox, ha destacado Nolasco, "las políticas siempre van antes que los sillones o que las poltronas" y así "lo demostramos ya en julio de 2024, cuando ante el incumplimiento del PP, que fue cómplice con el PSOE de traer a ilegales --menores inmigrantes-- a Aragón, decidimos salirnos de los gobiernos autonómicos".

En esta línea, se ha referido a la sesión constitutiva de la XII Legislatura, celebrada el pasado 3 de marzo, cuando Vox no propuso candidato a la Presidencia de la Cámara aragonesa "porque lo primero es detallar ese acuerdo de gobierno que garantice el cambio de rumbo en las políticas del Ejecutivo autonómico".

Ha lamentado Alejandro Nolasco que ese "cambio de rumbo" exigido por Vox no se diese en la anterior legislatura "pese a nuestra voluntad", tras lo que ha recordado unas declaraciones del consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, en las que "fue muy tajante" al aseverar que los 'populares' "tenían su baldosa y de ahí no se iban a mover".

"No quisieron negociar ni el presupuesto del 2025, que se hubo de negociar en el 2024, ni tampoco para el 2026. Lo que nos presentaron fue un PowerPoint y una convocatoria de elecciones", ha apostillado.

DOBLE DE VOX

Asimismo, Nolasco ha criticado que el PP en Aragón no quisiese seguir la línea del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones en la Comunidad Valenciana y permitió la investidura de Juanfran Pérez Llorca. "Aquello que PP y Vox habían firmado en Valencia y que es perfectamente legal, aquí el consejero de Hacienda nos decía que era ilegal, que es imposible y que no se puede hacer".

En este punto, se ha preguntado: "Si se ha llegado a un acuerdo en la Comunidad Valenciana con cosas que evidentemente son legales y son perfectamente posibles, ¿por qué no se va a llegar a un acuerdo en Aragón con las mismas cosas o cosas parecidas?".

Ante esta situación, ha reprochado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la convocatoria "encadenada" de elecciones autonómicas con "la pretensión de librarse de Vox" y, sin embargo, "los aragoneses quieren el doble de Vox". Por ello, como representantes de 117.000 votantes "tenemos la obligación de cumplir con ellos y aplicar el sentido común que nos han demandado en las urnas".

No obstante, Nolasco ha reconocido que una negociación requiere cesiones por ambas partes: "Somos conscientes de que no estamos en disposición de exigir el cien por cien de nuestro programa, del mismo modo que el PP tampoco tiene los números para aplicar el cien por cien de su programa". Sin embargo, ha demandado al PP "salir de su baldosa, de esa de la que decían que no se iban a mover".

UN ACUERDO REQUIERE CESIONES

"Es momento de negociar y de llegar a un acuerdo en las políticas para garantizar un cambio de rumbo dirigido a la lucha contra la inmigración ilegal, contra la 'okupación' ilegal, la prioridad nacional en el acceso a la vivienda, las ayudas sociales y la bajada de impuestos o la ordenación de las energías renovables".

Ha coincidido con el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, el 'popular' Jorge Azcón, en rechazar una "negociación en streaming", puesto que "lo prudente es que se negocie de una manera discreta".

En relación a las posibles cesiones en la negociación, Nolasco ha recalcado que hay cuestiones a las que Vox no va a renunciar, por ejemplo, a la bajada de impuestos, a "regar a las ONGs que se lucran con el tráfico de personas", a la limpieza de los cauces de los ríos. "Decían --los 'populares' que no se podía anular el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza y al final se va a hacer", ha subrayado.

Además, ha puesto el foco en el asunto de la inmigración para cargar contra el PP: "La comunidad autónoma sí que tiene competencia para devolver a ilegales", aludiendo al "artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, que faculta a las comunidades autónomas a establecer acuerdos con terceros países, como Marruecos o Argelia, para proceder a la devolución de sus menores".

"Me hubiera gustado --ha manifestado Nolasco-- que el señor Azcón hubiera, por lo menos, descolgado el teléfono para hablar con las embajadas y que les hubieran dicho algo, pero lo cierto es que no han llamado". Así que "esperamos que se produzca ese cambio y vire el rumbo", ha confiado.

El parlamentario de Vox ha rehusado mencionar cuestiones en las que su formación estaría dispuesta a ceder porque significaría "dar la batalla por perdida antes de empezarla" y ha garantizado que intentarán aplicar su programa "al máximo, todo lo que la otra parte --PP-- nos deje". Sin embargo, ha descartado la posibilidad de que haya un cambio en la Presidencia de las Cortes de Aragón, que ahora ostentan los 'populares', como uno de los puntos de ese acuerdo general.

NEGOCIACIÓN "MUY INCIPIENTE"

Por otro lado, ha indicado Nolasco que "no ha habido ningún pacto tácito ni formal --entre PP y Vox-- de retrasar los acuerdos por ningún tipo de elecciones", al ser preguntado por la influencia de los comicios en Castilla y León del próximo 15 de marzo. "Estas cosas llevan su tiempo y es lógico", ha zanjado.

"Hay que decidir las políticas y luego ya veremos si es desde el Gobierno, desde la oposición o cómo lo hacemos. Ahora lo que estamos es viendo si el Partido Popular está dispuesto a escuchar que la gente en Aragón quiere el doble de Vox y establecer qué grado de consenso hay es difícil", ha señalado Alejandro Nolasco, añadiendo que "hay contactos desde las primeras semanas, pero este acuerdo es muy incipiente y todavía hace falta trabajar más y mejor".

En cualquier caso, el posicionamiento de Vox en una posible investidura del candidato del PP a la Presidencia de Aragón "va a depender del acuerdo", aclarando Nolasco que una vez se alcance ese pacto "veremos si es mejor entrar para supervisar esas políticas o si tenemos garantías suficientes de que se van a cumplir estando fuera".