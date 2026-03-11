VÍDEO: Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra supuestos objetivos de Hezbolá en el sur de Beirut, Líbano

Las últimas cifras de Naciones Unidas sitúan en cerca de 700.000 el número de personas desplazadas en Líbano desde que empezaron los ataques aéreos israelíes y las órdenes de evacuación asociadas. Según informó Europa Press, la ciudad de Beirut volvió a ser escenario de nuevos bombardeos por parte del Ejército de Israel, que esta vez dirigió sus ataques hacia supuestas “sedes terroristas” y lugares empleados para almacenar armamento vinculados con el partido-milicia chií Hezbolá, al sur de la capital.

De acuerdo con Europa Press, la ofensiva se produjo el miércoles y, hasta el momento, no se han proporcionado datos oficiales sobre víctimas o daños materiales. El mando militar de Israel declaró mediante un comunicado que mantendrá las acciones “con fuerza” contra Hezbolá, al que acusan de operar bajo protección iraní y de sumarse a la lucha regional. “No permitiremos que se dañe a los ciudadanos del Estado de Israel”, afirmó la autoridad militar citada por Europa Press.

A raíz de esto, el Ejército israelí reiteró que se adoptaron medidas para minimizar el riesgo para la población civil, a lo que suma la emisión previa de órdenes de evacuación para distintos barrios del sur de Beirut, entre ellos Haret Hreik y Burj al Barajné. El portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, transmitió un mensaje a los residentes de esas zonas, urgiendo a evacuar de inmediato en dirección este utilizando la autovía de Damasco. Europa Press consignó que esta advertencia llegó en paralelo a la actualización del número de desplazados dentro del territorio libanés.

Las autoridades libanesas, por su parte, han informado que el número de muertos por los bombardeos aéreos israelíes asciende ya a 570 personas, una cifra relacionada con la reciente escalada provocada por el lanzamiento de proyectiles desde Líbano como respuesta al asesinato de Alí Jamenei, líder supremo de Irán, durante una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes lanzada el 28 de febrero. Europa Press detalló que las operaciones bélicas han incrementado la tensión en la región y han derivado en respuestas militares continuas de ambos bandos.

Desde noviembre de 2024, un alto el fuego acordado entre Israel y Hezbolá teóricamente prohibía nuevas ofensivas, estableciendo la retirada de fuerzas de ambos lados del sur de Líbano. No obstante, el Ejército israelí ha continuado con decenas de bombardeos en territorio libanés. Las autoridades israelíes argumentan que sus operaciones se dirigen exclusivamente contra la actividad de Hezbolá y que no violan el acuerdo de cese al fuego. Sin embargo, tanto el gobierno libanés como el mismo grupo Hezbolá han criticado la persistencia de estas acciones, críticas que cuentan con el respaldo de Naciones Unidas, según publicó Europa Press.

Otro punto de fricción señalado por el medio español se vincula con la presencia militar israelí en cinco posiciones establecidas al sur de Líbano tras el alto el fuego. El mantenimiento de estas posiciones ha sido denunciado por tanto por representantes del gobierno libanés como por Hezbolá, quienes exigen la retirada de estos efectivos y el fin de cualquier despliegue en territorio soberano libanés.

Europa Press resaltó que las imágenes de la reciente oleada de bombardeos están disponibles a través de su plataforma de televisión, permitiendo observar el alcance de los ataques sobre los barrios mencionados. La situación, de acuerdo a las agencias internacionales y a los organismos humanitarios citados por Europa Press, se agrava conforme continúan los enfrentamientos, las evacuaciones forzadas y la creciente cifra de desplazados internos a lo largo del país.

La persistencia del conflicto, sumada a la presión internacional tras las denuncias y condenas de Naciones Unidas y otros actores globales, configura un escenario de inestabilidad en la frontera libanesa-israelí, mientras el intercambio de fuego y las respuestas armadas se mantienen como una constante desde el mes de febrero.