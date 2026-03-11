Agencias

Ucrania ataca dos plantas químicas en la región rusa de Samara

Moscú, 11 mar (EFE).- Ucrania atacó durante la pasada madrugada dos plantas químicas en la región de Samara, según información de canales de Telegram rusos y ucranianos que no ha sido confirmada por las autoridades locales.

"En la mañana los habitantes de la ciudad de Toliatti de la región de Samara informaron de un gran número de explosiones y un incendio en una planta química", informó el canal de Telegram Astra, que publicó fotos de la ciudad.

Según el medio, se trata de la empresa KuibizhevAzot, una de las principales plantas especializadas en la producción de fertilizantes de Rusia, y la vecina Toliatikauchuk, dedicada a la producción de caucho sintético.

El gobernador de la región, Viacheslav Fedorischev, informó en MAX -el Telegram ruso- de que la región fue objeto esta madrugada de "un masivo ataque de drones" enemigos, todos derribados por las fuerzas anteiaéreas, y no mencionó daño alguno en las empresas citadas.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 185 drones ucranianos de ala fija sobre once regiones rusas y los mares Negro y Azov. EFE

EFE

