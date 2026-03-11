Thales presenta un sistema integral de defensa aérea y antimisiles con IA

París, 11 mar (EFE).- La compañía tecnológica y de defensa francesa Thales presentó este miércoles un sistema integrado de defensa aérea y antimisiles diseñado para proteger frente a amenazas procedentes del aire en entornos terrestres, marítimos, espaciales y cibernéticos.

Bautizada como SkyDefender, la nueva solución combina sensores y sistemas de interceptación de última generación con un sistema de mando y control versátil, respaldado por inteligencia artificial y capacidades avanzadas de ciberseguridad, explicó Thales en un comunicado.

Este nuevo sistema constituye "una cúpula global de defensa aérea y antimisiles basada en nuestras tecnologías más avanzadas", dijo el vicepresidente ejecutivo de Sistemas Terrestres y Aéreos de la compañía, Hervé Dammann.

"SkyDefender ofrece un sistema probado en combate, fácil de integrar y disponible desde hoy, reafirmando nuestro compromiso como socio de confianza para las fuerzas armadas", añadió.

El sistema está estructurado en tres niveles de protección destinados a cubrir distintos tipos de amenazas.

En el corto alcance, el sistema protege fuerzas desplegadas, infraestructuras estratégicas y emplazamientos sensibles, creando una "burbuja" de seguridad frente a drones y otras amenazas de baja altitud.

Para la defensa de alcance medio, se integra un sistema desarrollado por el consorcio EuroSam capaz de interceptar objetivos a distancias de hasta 150 kilómetros.

Este sistema emplea un radar de Thales, con cobertura de 360 grados en azimut y 90 grados en elevación, y capacidad de detección de amenazas a distancias de hasta 350 kilómetros.

En el largo alcance, radares y sistemas de banda UHF permiten detectar amenazas a distancias de hasta 5.000 kilómetros. Además, satélites desarrollados por Thales Alenia Space proporcionan alerta temprana desde órbita geoestacionaria, identificando lanzamientos de misiles antes de que entren en el alcance de los radares terrestres.

Entre las capacidades destacadas del sistema figura la integración de cortAIx, el acelerador de inteligencia artificial de Thales, destinado a mejorar la detección, clasificación y respuesta frente a amenazas emergentes.

El sistema de mando y control SkyView permite, según la compañía, la interoperabilidad con arquitecturas de defensa de la NATO y con plataformas de países aliados, gracias a una arquitectura abierta que facilita la integración con sistemas existentes y futuros.

Thales afirmó que SkyDefender está listo para su despliegue inmediato en distintos escenarios operativos, con el objetivo de reforzar la soberanía y la seguridad nacional de los países que lo adopten.

Según Thales, el lanzamiento de SkyDefender se produce en un contexto de aumento de amenazas aéreas que incluyen desde drones de bajo coste hasta misiles balísticos e hipersónicos, lo que ha impulsado la demanda de soluciones capaces de gestionar ataques complejos, simultáneos y saturantes.

Su nuevo sistema es capaz, aseguró la compañía, de proporcionar defensa integral frente a amenazas en constante evolución. EFE