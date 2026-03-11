Suiza cierra su Embajada en Teherán pero "mantendrá abierta una línea de comunicación" entre EEUU e Irán

El Ministerio de Exteriores de Suiza informó que tanto Estados Unidos como Irán recibieron notificación sobre el cierre temporal de la Embajada suiza en Teherán y la evacuación de su personal. Según detalló el ministerio, Suiza aseguró que continuará siendo un canal de comunicación que ambas partes consideran útil, aun sin presencia física en territorio iraní, y enfatizó que la representación de los intereses estadounidenses podrá realizarse independientemente de la ubicación geográfica del personal diplomático. La grave escalada regional motivó esta decisión, en la que el embajador Olivier Bangerter y cinco integrantes de la delegación partieron de Irán por tierra y ya se encuentran fuera del país, conforme comunicó el gobierno suizo.

De acuerdo con lo publicado por medios oficiales suizos, el cierre responde a la guerra en Oriente Próximo y al incremento del riesgo para la seguridad, en medio de un contexto donde Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero. Esta acción dejó más de 1.200 muertos en Irán, según cifras de autoridades iraníes citadas por la prensa internacional. El ataque afectó directamente a altos rangos del Estado, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos mandos del Ejército iraní. La respuesta iraní consistió en el lanzamiento de misiles y drones dirigidos hacia objetivos israelíes y estadounidenses, incluyendo bases militares en países de la región, según consignó el medio y confirmaron fuentes estatales.

Tal como publicó la prensa suiza, la decisión de evacuar la embajada se tomó “a la vista de la guerra en Oriente Próximo y el creciente riesgo de seguridad”, según figura en un comunicado oficial. Las autoridades suizas explicaron que el personal evacuado podría regresar cuando la situación permita garantizar su integridad. Además, el Ejecutivo detalló que otros cuatro empleados de la embajada también abandonaron Irán el 3 de marzo, completando así la salida de todo su cuerpo diplomático en Teherán.

El papel de Suiza en Irán tiene una importancia singular, dado que actúa como representante de los intereses diplomáticos de Estados Unidos en territorio iraní. Tras la ruptura de lazos diplomáticos entre Teherán y Washington, la embajada suiza ha servido como vía de comunicación indirecta entre ambos países. El Ministerio de Exteriores insistió en que mantendrá abierta una línea de diálogo y consultas tanto con el gobierno estadounidense como con el iraní, cumpliendo con lo que denominó “buenos oficios”.

Según abundaron diversas fuentes oficiales recogidas por la prensa suiza, la actual crisis en Oriente Próximo se produjo en un momento de negociaciones entre Estados Unidos e Irán con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. La ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv se produjo por sorpresa en este contexto de conversaciones, lo que generó reacciones violentas por parte de Irán y agravó la situación de seguridad de las delegaciones extranjeras en la capital iraní.

El comunicado también señaló que, pese a la evacuación, Suiza continuará garantizando la comunicación entre Estados Unidos e Irán, cuyo canal seguirá operativo mientras ambas partes lo consideren necesario. El Ejecutivo helvético remarcó que esta función se puede ejercer desde fuera de Irán, lo cual redunda en la protección del personal diplomático sin interrumpir el servicio diplomático esencial.

En tanto, la evolución de la situación de seguridad en Teherán se mantiene como un elemento de vigilancia constante por parte de las autoridades suizas, que reiteraron su disposición a reanudar la actividad presencial en cuanto sea posible. El episodio evidencia el papel de Suiza como mediador y puente diplomático en un escenario marcado por la volatilidad y el conflicto, subrayaron medios como el propio Ministerio de Exteriores en sus comunicados recogidos durante la jornada.