Rumanía permitirá el despliegue de fuerzas estadounidenses para la guerra en Irán

Bucarest, 11 mar (EFE).- Rumanía aceptará el despliegue de equipos y fuerzas militares de Estados Unidos para apoyar los bombardeos aéreos en Irán, anunció este miércoles el presidente rumano, Nicusor Dan, tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional.

Según precisó el mandatario rumano, se trata de aviones cisterna, equipos de seguimiento e instalaciones de comunicaciones por satélite, que serán desplegados en Rumanía en el marco del escudo antimisiles de Deveselu, ubicado en el sur del país.

Según la prensa rumana, Estados Unidos había solicitado a Rumanía el envío de nuevas fuerzas, incluyendo cazas de combate y otros equipos, a la base aérea de la OTAN 'Mihail Kogalniceanu', cerca de la costa del mar Negro.

La decisión tomada hoy por el Consejo Supremo, compuesto por el presidente, el primer ministro y varios ministros de Rumanía, aún debe ser confirmada por el Parlamento del país balcánico.

"Estos dispositivos son defensivos y no están equipados con armamento propiamente dicho. En términos técnicos, se dice que son dispositivos no cinéticos", aseguró Dan ante la prensa.

Según el mandatario, que también actúa como presidente del Consejo Supremo de Defensa Nacional, los equipos se desplegarán en base al acuerdo de asociación entre Rumanía y Estados Unidos.

"Se trata de una colaboración entre Rumanía y Estados Unidos similar a la colaboración que otros países de la OTAN están haciendo", aseguró Dan, un liberal exalcalde de Bucarest.

"Aseguro a los rumanos que no tienen por qué preocuparse: su país es seguro, incluso más seguro", concluyó el presidente rumano, cuyo país forma parte de la OTAN desde 2004.