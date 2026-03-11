Polonia rechaza la propuesta de Nawrocki al programa de financiación militar de la UE: "Peor de lo esperado"

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, advirtió sobre el riesgo de que se desaproveche el potencial de la industria de defensa polaca debido a reservas y desacuerdos en torno a la propuesta presentada por Karol Nawrocki para acceder a los fondos del programa europeo SAFE. La prensa polaca recogió declaraciones de Kosiniak-Kamysz en este sentido, mientras representantes del Gobierno intentan negociar condiciones favorables para Polonia dentro de la iniciativa dotada con 150.000 millones de euros. Según informó la agencia Europa Press, el ministro polaco manifestó que la iniciativa es “peor de lo que esperaba” y subrayó sus dudas sobre las fuentes de financiación propuestas y el impacto directo que podría tener un eventual veto en la adquisición de material relevante para la defensa del país.

Según publicó Europa Press, la propuesta bajo debate parte de emplear los beneficios reportados por el Banco Nacional de Polonia como fuente principal para el programa de financiación militar SAFE, impulsado desde la Unión Europea. Kosiniak-Kamysz expresó sus reticencias en torno a la estabilidad de estos fondos, asegurando que “son más bien virtuales” y “por decirlo suavemente, sujetos a ciertas maniobras contables”. El SAFE, según detalló el medio, cuenta ya con la aprobación del legislativo europeo y representa una inyección de recursos significativa para el sector armamentístico del continente.

De acuerdo con Europa Press, Polonia aspira a recibir 43.700 millones de euros a través de esta iniciativa, posicionándose como el mayor beneficiario bajo el sistema de préstamos previsto. Sin embargo, la posición del presidente Nawrocki ha sido de escepticismo respecto de las condiciones del plan y su verdadero objetivo. El mandatario polaco, en comentarios recogidos por la prensa del país y citados por Europa Press, llegó a calificar la propuesta como “una tabla de salvación de Alemania”, lo que refleja sus reservas sobre la distribución del beneficio real entre los Estados miembros.

Nawrocki dispone de plazo hasta el 20 de marzo para adoptar una resolución sobre la postura definitiva de Polonia frente a este programa. En ese periodo, el ministro de Defensa y el primer ministro polaco, Donald Tusk, presionan para lograr una postura de país que asegure la obtención de los fondos en términos beneficiosos para la industria local y para las capacidades defensivas del país. Según reportó el medio, Kosiniak-Kamysz insistió en la prioridad de evitar que potenciales vetos bloqueen compras críticas de material militar, un punto de fricción importante durante las discusiones.

Según consignó Europa Press, este tipo de desacuerdos no es novedoso en las políticas públicas de defensa polaca. Nawrocki ya se había mostrado contrario a otras medidas propuestas anteriormente en materia de seguridad, reflejando una línea de pensamiento marcada por la prudencia ante iniciativas que requieran comprometer fondos nacionales o aceptar condiciones ajenas.

En el plano interno, el escenario legislativo también ejerce presión sobre el Gobierno actual. Europa Press detalló que la supervivencia del veto a la propuesta depende del respaldo parlamentario: el Ejecutivo tendría que superar la barrera de 276 votos en la cámara legislativa. Actualmente, el Gobierno cuenta con 248 escaños, lo que le obliga a buscar apoyos adicionales para revertir la posición de bloqueo y facilitar el acceso a la financiación europea.

El contexto de estas discusiones se sitúa en un momento de modernización y fortalecimiento de las capacidades militares polacas y de reordenamiento de prioridades en la estrategia de defensa europea. Según la información difundida por Europa Press, el programa SAFE forma parte de un esfuerzo más amplio por reforzar la autonomía de la industria bélica del continente, ante los retos contemporáneos en materia de seguridad.

De esta forma, la evolución de la postura polaca sobre el programa SAFE se mantiene bajo observación tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Los próximos pasos que adopte el presidente Nawrocki y las eventuales negociaciones con el Parlamento podrían definir no sólo el futuro de la financiación militar para Polonia, sino también el equilibrio en la industria de defensa entre los países del bloque, según ha reportado Europa Press.