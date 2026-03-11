Petro anuncia una nueva operación militar con "éxito" contra las disidencias de las FARC en Valle del Cauca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles una nueva operación militar en Bajo Calima, en el departamento de Valle del Cauca, que se ha saldado con cinco muertos que formaban parte del frente Jaime Martínez de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC.

"Operación de la Armada Nacional en el Bajo Calima, cinco personas muertas, cuatro sometidas y un capturado de la columna Jaime Martínez, de los narco grupos de 'Marlon'. Fueron incautados trece fusiles", ha informado en redes sociales.

Petro ha definido como un "éxito militar en la lucha el narcotráfico" esta operación contra la estructura que lidera 'Marlon', de nombre real Iván Jacobo Idrobo Arredondo, uno de los cabecillas del EMC de las FARC, que lidera Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

En los últimos tiempos, el Gobierno colombiano ha intensificado sus operaciones contra el grupo de 'Mordisco', que ha visto cómo otros dos de sus hermanos fueron detenidos esta semana y el martes su socio Erlinson Echavarría Escobar, alias 'Ramiro', jefe del Frente 18, murió junto a otros siete integrantes en un bombardeo del Ejército en Ituango.