Nvidia planea lanzar NemoClaw, una plataforma de código abierto de agentes de IA autónomos para el sector empresarial

Nvidia está trabajando en una nueva plataforma de código abierto para agentes de inteligencia artificial (IA) llamada NemoClaw que, enfocada en empresas de 'software' empresarial, facilitará las tareas de los empleados a través de los agentes operando de forma autónoma y se podrá utilizar independientemente de si sus productos disponen de chips de Nvidia.

La compañía fabricante de chips tiene previsto celebrar su conferencia anual de desarrolladores Nvidia GTC en San José (California, Estados Unidos) la próxima semana, que se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo para mostrar los últimos avances en el sector de la IA.

Previo a la conferencia, se ha dado a conocer que Nvidia está trabajando en el lanzamiento de NemoClaw, una nueva plataforma de agentes de IA de código abierto con la que pretende ofrecer una opción para agilizar el trabajo a las empresas de 'software' empresarial.

Concretamente, esta plataforma permitirá utilizar agentes de IA para que lleven a cabo tareas de forma automática e independiente aligerando el trabajo de los empleados, y destaca por ofrecerlo como una opción de código abierto para adaptarla a las necesidades de cada empresa. Además, se podrá utilizar independientemente de si la empresa dispone de productos impulsados por los chips de Nvidia.

Así lo han detallado fuentes relacionadas con la tecnológica estadounidense en declaraciones a Wired, quienes han avanzado que, Nvidia ha contactado con empresas como Salesforce, Cisco, Google, Adobe y CrowdStrike, de cara a promocionar NemoClaw.

Aunque no se ha afirmado si Nvidia se ha asociado con dichas compañías para impulsar la plataforma, las fuentes han matizado que se prevé que obtengan acceso anticipado a NemoClaw a cambio de contribuir al proyecto, teniendo en cuenta que será de código abierto.

Nvidia está planeando lanzar esta plataforma NemoClaw en un momento en el que los agentes de IA cada vez cobran más importancia, dado que son capaces de ejecutar tareas de forma autónoma sin apenas supervisión humana.

Un ejemplo de ello es OpenClaw, lanzada como Clawdbot y posteriormente renombrada como Moltbot, que se popularizó recientemente en cuestión de días por su capacidad de controlar todas las funciones de un ordenador, como un agente al servicio del usuario que lleva a cabo cualquier tarea.

Sin embargo, dado que los agentes operan de forma autónoma y disponen de acceso a ciertos controles del sistema en este tipo de herramientas, también conllevan ciertos riesgos de seguridad. Al respecto, las fuentes han detallado al medio citado que NemoClaw contará con herramientas de seguridad y privacidad pensadas para que las empresas puedan adoptarla de forma fiable para sus proyectos.

Con todo ello, se espera que Nvidia presente NemoClaw y todas sus capacidades agénticas en el marco de la conferencia Nvidia GTC la próxima semana.