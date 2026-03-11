Agencias

Netanyahu insta a los iraníes a "eliminar el régimen del ayatolá" aprovechando las condiciones creadas con EEUU

En un discurso difundido a través de redes sociales, el jefe del Gobierno israelí pidió a la población del país persa tomar la iniciativa para lograr un cambio político, mientras asegura que Tel Aviv y Washington respaldan sus aspiraciones democráticas

Al afirmar que “los ayatolás y sus secuaces están huyendo, pero esos cobardes no tienen dónde esconderse”, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dirigió un mensaje a la población iraní en el que defendió la existencia de una oportunidad para un cambio político en Irán. Según consignó el medio France 24, Netanyahu señaló en un discurso difundido por su oficina en redes sociales que Israel y Estados Unidos actúan como aliados en ese proceso y reiteró su llamado a la ciudadanía iraní para impulsar la salida del actual gobierno de su país.

De acuerdo con la cobertura de France 24, Netanyahu sostuvo públicamente que “estamos librando una guerra histórica por la libertad”, y calificó la ofensiva militar conjunta entre Israel y Estados Unidos como una “oportunidad única en la vida” para los ciudadanos iraníes, invitándoles a reemplazar el sistema del ayatolá en pos de su propia libertad. Las declaraciones se producen en el contexto de una serie de ataques lanzados tanto por Israel como por Estados Unidos contra territorio iraní, donde, según datos reportados por las autoridades locales, más de 1.200 personas murieron como consecuencia de la escalada bélica.

El jefe del gobierno israelí indicó en su mensaje que tanto Tel Aviv como Washington “respetan plenamente la soberanía, cultura y patrimonio” de Irán. Netanyahu remarcó que “pedisteis ayuda y la ayuda ha llegado” y expresó la intención de “seguir golpeando con fuerza creciente a los tiranos que os han aterrorizado durante décadas”. En la misma línea, el mandatario sostuvo que la alianza entre Israel y Estados Unidos aspira a crear en los “próximos días” las condiciones necesarias para que la población iraní “pueda tomar las riendas de su destino”.

El pronunciamiento oficial, citado por France 24, incluyó una invitación directa a la ciudadanía iraní a anticiparse para ese momento crucial, afirmando que “cuando llegue el momento adecuado, y ese momento se acerca rápidamente, les pasaremos la antorcha”. Netanyahu instó de nuevo a la sociedad iraní a “prepararse para aprovechar el momento”, mientras su mensaje subrayaba el objetivo de acelerar transformaciones internas en la República Islámica.

En respuesta a las afirmaciones emitidas por Netanyahu, representantes del gobierno de Irán manifestaron públicamente su interpretación de los hechos. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, recurrió a redes sociales para señalar que, desde su perspectiva, el ejército iraní “está castigando a Israel por su agresión”. Las declaraciones de Araqchi se refirieron a un reporte de France 24 sobre supuestas restricciones impuestas por las fuerzas armadas israelíes a las transmisiones en vivo del horizonte israelí durante la activación de alarmas vinculadas al lanzamiento de misiles o drones, diferenciando estos episodios del manejo mediático registrado durante hostilidades en junio de 2025.

“Netanyahu no quiere que veas cómo las poderosas Fuerzas Armadas de Irán castigan a Israel”, manifestó Araqchi de acuerdo con France 24, atribuyendo el supuesto cambio de actitud en la cobertura israelí a lo que describió como la “destrucción total causada” por los misiles disparados desde Irán. El ministro iraní añadió que los líderes israelíes estarían “en pánico” y que las “defensas aéreas” de Israel se muestran como “desorganizadas”. Araqchi concluyó sus declaraciones con la frase “y esto es solo el comienzo”.

Las afirmaciones de ambos gobiernos se producen en un contexto de enfrentamientos persistentes y altos niveles de tensión militar en la región. La cifra de víctimas, reportada por autoridades iraníes y recogida por France 24, supera las 1.200 muertes en el área bajo ataque, marcando una fase de hostilidades que alimenta la confrontación entre ambas naciones.

El discurso de Netanyahu y la reacción de Teherán ponen en relieve el intercambio de acusaciones y el enfrentamiento discursivo entre ambos países. Mientras el líder israelí convoca a la sociedad iraní a impulsar cambios internos con el respaldo de una ofensiva internacional, autoridades en Irán insisten en que sus acciones militares actúan como respuesta a lo que consideran una agresión y buscan exhibir pruebas visibles del impacto de sus ataques sobre territorio israelí. La proliferación de declaraciones públicas por parte de los máximos responsables políticos y militares acerca de la naturaleza, alcance y consecuencias de las operaciones militares refleja la disputa sobre la narrativa y el control informativo en el marco de esta crisis.

El medio France 24 consignó que, en paralelo al intercambio de mensajes, se mantiene activa la campaña bélica y de comunicación protagonizada por ambos gobiernos, quienes presentan versiones contrapuestas respecto al desarrollo y desenlace del conflicto. Mientras la oficina de Netanyahu destaca la presión ejercida sobre el régimen iraní y hace un llamado a la movilización cívica, autoridades en Irán insisten en su capacidad para responder militarmente y buscan visibilizar el efecto de sus acciones frente a la opinión pública internacional y doméstica.

