Moratinos pide "intervenir cuanto antes" contra el discurso del odio que "se está extendiendo como un fuego salvaje"

El desafío que representa el crecimiento de la inteligencia artificial, sumado a la presencia cada vez mayor de actores políticos que promueven mensajes de hostilidad a través de distintas plataformas, ha sido señalado como una amenaza para la convivencia social. Según informó Europa Press, Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, advirtió sobre la urgencia de actuar frente a la expansión del discurso del odio en entornos digitales, tanto por sus causas como por sus graves efectos en colectivos vulnerables.

Durante un mensaje emitido en la primera Cumbre Internacional contra el Odio, que se lleva a cabo en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, Moratinos expresó la necesidad de intervenir de forma inmediata contra la difusión de mensajes hostiles, subrayando que "el discurso del odio se está extendiendo como un fuego salvaje". De acuerdo con Europa Press, el representante de la ONU añadió que esta tendencia afecta especialmente a mujeres, minorías étnicas, migrantes, refugiados y personas desplazadas, quienes se ven convertidos en el blanco principal de campañas de hostilidad y marginación en distintos espacios de interacción digital.

Moratinos explicó que la velocidad y masividad en la circulación de contenidos digitales, plagados de desinformación, rumores y falsedades, plantean un riesgo que trasciende los límites del debate ideológico. "Fue odio al otro, al diferente, lo que llevó a exterminar a más de seis millones de personas en hornos crematorios. Por ello, debemos intervenir cuanto antes para erradicar este tipo de discursos", afirmó, recordando uno de los episodios más trágicos del siglo XX para ilustrar las consecuencias del odio sistemático. Según detalló el medio Europa Press, Moratinos sostuvo que la violencia verbal digital no solo afecta a individuos, sino que erosiona la cohesión de sociedades enteras.

El alto funcionario de la ONU hizo referencia al valor del diálogo y la palabra como herramienta para la resolución pacífica de diferencias. Citó que "en el principio era el verbo", invitando a la reflexión sobre la importancia de la comunicación humana desprovista de sectarismo y exclusión. Aseguró que el intercambio respetuoso de opiniones e ideologías es fundamental para la democracia, pero precisó que "lo que no debería permitirse es que esta confrontación de pareceres se fundamente en el odio".

Europa Press reportó, también, que Moratinos advirtió sobre el doble reto que enfrentan las sociedades en la actualidad: por un lado, la evolución acelerada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial; por otro, la proliferación de sectores políticos y económicos que incentivan el uso de discursos hostiles para alcanzar beneficios propios. Moratinos señaló que algunos actores buscan réditos económicos y otros ventajas políticas al fomentar este tipo de mensajes.

Recordando iniciativas globales, Moratinos mencionó que en 2019 Naciones Unidas impulsó un Plan de acción para la lucha contra el discurso de odio, y puntualizó que la Alianza de Civilizaciones trabaja activamente en su aplicación. Destacó la importancia de identificar y rastrear la propagación de mensajes hostiles, así como atribuir responsabilidades a las plataformas digitales que permiten la difusión de estos contenidos.

En este contexto, aplaudió las recientes medidas propuestas por el Ejecutivo español, encabezado por Pedro Sánchez. Según consignó Europa Press, Moratinos elogió la propuesta de nuevas medidas legislativas para combatir el discurso de odio en medios digitales como parte de una política gubernamental de tolerancia cero frente a esta problemática. Indicó que tales regulaciones buscan fortalecer la capacidad para rastrear, identificar y sancionar la propagación de mensajes de hostilidad, promoviendo una respuesta coordinada entre autoridades y empresas tecnológicas.

En la parte final de su intervención, Moratinos instó a priorizar el diálogo y la palabra frente a los conflictos armados, proponiendo modificar el mensaje tradicional de "Si vis pacem, para bellum" ("Si quieres paz, prepárate para la guerra") por "Si vis pacem para verbo" ("Si quieres paz, prepara el verbo"). Según subrayó el medio Europa Press, Moratinos concluyó que solo mediante un lenguaje orientado a la paz y la reconciliación, y no a la confrontación, es posible contrarrestar la tendencia destructiva del discurso de odio en la sociedad actual.