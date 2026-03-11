Agencias

Meloni reconoce que la operación en Irán estuvo fuera del derecho internacional

Roma, 11 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado "fuera del derecho internacional" aunque matizó que "tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares".

"Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común. Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha alcanzado un punto de inflexión muy concreto", dijo Meloni.

En su comparecencia ante el Senado previa al próximo Consejo Europeo, la primera ministra italiana reiteró que Italia ni participa ni tiene intención de participar en la guerra. EFE

