Marta Ortega cobró un millón de euros en su cuarto año al frente de Inditex y García Maceiras, 11,55 millones

El consejo de administración de Inditex recibió durante el ejercicio 2024 una remuneración conjunta que alcanzó los 14,54 millones de euros, una cifra que representa un aumento respecto a los 14,24 millones atribuidos al órgano de gobierno el año anterior. Al mismo tiempo, el informe anual de gobierno corporativo, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), refleja que la compensación media de los empleados del grupo textil se situó en 40.000 euros, lo que supone un incremento del 5,26%. Según consignó el informe publicado por la empresa, estos datos se enmarcan en un contexto de revisión al alza tanto de las remuneraciones directivas como de las condiciones salariales generales.

Tal como detalló la información difundida por Inditex, Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del grupo desde el 1 de abril de 2022, percibió un salario de un millón de euros en 2024. Esta cantidad coincide con la cifra que recibió en 2023, y se sitúa por encima de los 834.000 euros correspondientes a su primer año al frente de la compañía, tras asumir el cargo por sucesión de Amancio Ortega, fundador de la empresa. De acuerdo con el documento remitido a la CNMV, Ortega mantiene de este modo una retribución constante desde la consolidación de su posición en la cabeza del consejo.

Mientras tanto, Oscar García Maceiras, consejero delegado de la compañía desde noviembre de 2021, incrementó su remuneración total anual hasta 11,549 millones de euros. Según el informe al que tuvo acceso el órgano regulador, García Maceiras obtuvo 2,5 millones de euros en concepto de salario, 3,49 millones como parte de compensaciones variables de corto plazo y 1,33 millones vinculados a incentivos variables de largo plazo. Estos conceptos suman 7,427 millones de euros, a los que se le añadieron 4,122 millones derivados del beneficio bruto de acciones o instrumentos financieros consolidados. Esta estructura retributiva refleja un aumento del 3% en comparación con los 11,21 millones que registró en el año anterior y responde a los resultados de la gestión, según reportó el informe anual.

Inditex hizo pública esta información en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno exigidas por la CNMV para las compañías cotizadas. A través del documento, la firma precisó los datos económicos relevantes de los principales ejecutivos y el contexto de revisión salarial para la plantilla. El informe también indica que el resto del consejo de administración recibió el resto de la remuneración global, aunque el detalle individualizado de cada integrante no se especificó en el avance presentado.

El grupo Inditex, matriz de enseñas como Zara, Massimo Dutti y Bershka, entre otras, realizó los ajustes salariales correspondientes tanto a nivel directivo como general, con una revisión positiva que repercutió en el salario promedio de los empleados. Según consignó el informe anual citado por la CNMV, la actualización de las condiciones laborales formó parte de la estrategia de retribuciones implementada durante el último ejercicio financiero.

En cuanto a la evolución de las retribuciones, el consejo de administración percibió 14,54 millones de euros en 2024, tras los 14,24 millones del año anterior. Por su parte, el salario medio de los empleados avanzó hasta los 40.000 euros, con una mejora interanual del 5,26%, acorde al contexto de crecimiento experimentado por la compañía textil y la política de retribuciones aprobada por el órgano de gobierno.

La estructura de compensaciones presentada en el informe incluye no solo los sueldos y conceptos variables de los principales directivos, sino también los beneficios procedentes de acciones e instrumentos financieros que forman parte de la retribución consolidada, según explicó la información facilitada a la CNMV. Con los datos disponibles, Inditex comunicó el mantenimiento de las estrategias salariales orientadas a la retención y motivación del talento clave dentro de la organización.

El documento remitido a la CNMV ilustra las diferencias existentes entre las remuneraciones de la alta dirección y del resto de la plantilla dentro del grupo textil, reflejando las políticas adoptadas por el consejo en materia de retribución económica tanto para el consejo como para los empleados. El informe ratifica la evolución de los emolumentos de los puestos directivos y directivos, dentro de un marco regulatorio que exige transparencia en las compañías cotizadas de España.