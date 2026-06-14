El PP pide a la Comisión Europea que investigue los contratos adjudicados a Huawei gracias a Zapatero

La vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea sobre los contratos adjudicados a Huawei en infraestructuras críticas españolas, "en el contexto de la investigación judicial sobre una presunta trama de corrupción, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares vinculada al entorno del ministro Óscar Puente y del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero".

La iniciativa parlamentaria se produce tras conocerse un nuevo contrato público adjudicado por Adif a Huawei Technologies para el suministro de material destinado a redes de datos ferroviarias de la Red Ferroviaria de Interés General, por un importe cercano a los 400.000 euros.

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El PP indica que según diversas publicaciones periodísticas, el expediente aparece citado en documentación intervenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de las investigaciones abiertas sobre presuntas redes de intermediación y tráfico de influencias. El contrato habría sido licitado en fechas navideñas y tramitado con carácter acelerado.

En su pregunta, Montserrat recuerda las reiteradas advertencias de las instituciones europeas sobre los riesgos asociados a proveedores tecnológicos considerados de alto riesgo y sobre la necesidad de reducir dependencias estratégicas respecto de terceros países, especialmente China, en sectores sensibles.

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La eurodiputada pregunta específicamente a la Comisión si ha solicitado información al Gobierno de España sobre todos los contratos adjudicados a Huawei en sectores estratégicos de transporte y telecomunicaciones, y si considera compatible con los objetivos europeos de reducción de riesgos que entidades públicas responsables de infraestructuras críticas continúen adjudicando contratos tecnológicos sensibles a proveedores considerados de alto riesgo.

El PP indica que la iniciativa se inscribe en el debate abierto en las instituciones europeas sobre la seguridad económica de la Unión y la reducción de dependencias estratégicas respecto de China en sectores industriales y tecnológicos clave.

Montserrat considera "especialmente preocupante" que el Gobierno continúe adjudicando contratos tecnológicos en infraestructuras críticas a proveedores sobre los que pesan reiteradas advertencias de seguridad por parte de socios e instituciones occidentales.

La Comisión Europea estudia actualmente nuevas herramientas para proteger la competitividad europea frente a las prácticas chinas que generan vulnerabilidades económicas y estratégicas para los Estados miembros.

La eurodiputada popular reclama "máxima transparencia" sobre las adjudicaciones realizadas a Huawei por organismos públicos españoles y exige a la Comisión que aclare si España respeta las recomendaciones europeas en materia de seguridad económica, ciberseguridad y reducción de dependencias estratégicas.

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Montserrat subraya que la protección de las infraestructuras ferroviarias y las redes de datos vinculadas al transporte constituye "una cuestión estratégica para la seguridad nacional y europea", en un contexto de creciente preocupación internacional por la ciberseguridad.

Por último, el PP recuerda que la Comisión ha anunciado además que prevé llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a varios Estados miembros, entre ellos España, por el retraso en la transposición de la Directiva destinada a reforzar la protección de sectores estratégicos frente a ciberataques.

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